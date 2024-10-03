Когда новый полпред Путина прилетит на Урал

Спикер парламента ДНР Артем Жога, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным полпредом в УрФО, прибудет в Екатеринбург, ориентировочно, в первой половине дня 3 октября. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте.
«Прямо сейчас Жога находится в Москве», — уточнил он. Второй собеседник отметил, что ранее озвученные URA.RU вводные не меняются: в послеобеденное время 3 октября Жога познакомится с уральскими губернаторами.
Своим полпредом на Урале Путин назначил Жогу по итогам встречи в Кремле вечером 2 октября. То, что именно Жога займет этот пост URA.RU анонсировало еще 18 сентября. Чего ждут региональные элиты от малознакомого куратора — в материале агентства.
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