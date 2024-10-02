02 октября 2024

Кухарук отметил личный вклад нового полпреда УрФО в проект Югры

Кухарук: Жога лично помог вывести на федеральный уровень проект Югры
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук уверен, что назначение Жоги полпредом УрФО приведет к успешному сотрудничеству
Кухарук уверен, что назначение Жоги полпредом УрФО приведет к успешному сотрудничеству Фото:

Новый полпред президента в УрФО Владимир Жога принимал личное участие в создании в ХМАО музея, посвященного трудовым династиям России. Благодаря ему инициатива вышла на федеральный уровень. Об этом сообщил глава Югры Руслан Кухарук.

«Артем Владимирович не раз посещал Югру, говорил о своем уважении к нашему региону. Благодаря личному участию и вниманию Артема Владимировича удалось масштабировать до федерального уровня одну из наших региональных инициатив — создание музея, посвященного трудовым династиям России», — заявил Кухарук в своем telegram-канале.

Он также поздравил Жогу с назначением и отметил, что для Югры «большая честь работать вместе с таким выдающимся человеком». Кухарук высказал уверенность, что регион ждет большое количество совместных проектов и решений, призванных повысить качество жизни югорчан.

О назначении Жоги — спикера парламента ДНР, экс-командира батальона «Спарта» — было объявлено в ночь на 3 октября. До этого пост занимал Владимир Якушев. Президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с переходом на должность врио секретаря Генсовета «Единой России» 24 сентября.

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Новый полпред президента в УрФО Владимир Жога принимал личное участие в создании в ХМАО музея, посвященного трудовым династиям России. Благодаря ему инициатива вышла на федеральный уровень. Об этом сообщил глава Югры Руслан Кухарук. «Артем Владимирович не раз посещал Югру, говорил о своем уважении к нашему региону. Благодаря личному участию и вниманию Артема Владимировича удалось масштабировать до федерального уровня одну из наших региональных инициатив — создание музея, посвященного трудовым династиям России», — заявил Кухарук в своем telegram-канале. Он также поздравил Жогу с назначением и отметил, что для Югры «большая честь работать вместе с таким выдающимся человеком». Кухарук высказал уверенность, что регион ждет большое количество совместных проектов и решений, призванных повысить качество жизни югорчан. О назначении Жоги — спикера парламента ДНР, экс-командира батальона «Спарта» — было объявлено в ночь на 3 октября. До этого пост занимал Владимир Якушев. Президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с переходом на должность врио секретаря Генсовета «Единой России» 24 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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