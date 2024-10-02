В ЯНАО парень не стеснялся хранить наркотики по месту проживания родителей

В Салехарде 17-летний юноша, активно употребляя наркотики, хранил свертки с запрещенным веществом дома, где проживают его близкие, в том числе малолетние дети. Наркотики изъяли, парня ждет суд, сообщает окружной следком.
«По данным следствия, в Салехарде в августе 2024 года 17-летний юноша, являясь активным потребителем наркотиков, приобрел запрещенное вещество для личного пользования. Свертки с наркотиками обвиняемый хранил по месту своего жительства, где вместе с ним проживали и другие члены его семьи, в том числе малолетние», — сообщает следственное управление в Telegram.
По данным источника, наркотики изъяли. Молодого человека будут судить. В отношении наркосбытчика уголовное дело выделили в отдельное производство.
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