02 октября 2024

В ЯНАО парень не стеснялся хранить наркотики по месту проживания родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пакеты с наркотиками парень хранил дома
Пакеты с наркотиками парень хранил дома Фото:

В Салехарде 17-летний юноша, активно употребляя наркотики, хранил свертки с запрещенным веществом дома, где проживают его близкие, в том числе малолетние дети. Наркотики изъяли, парня ждет суд, сообщает окружной следком.

«По данным следствия, в Салехарде в августе 2024 года 17-летний юноша, являясь активным потребителем наркотиков, приобрел запрещенное вещество для личного пользования. Свертки с наркотиками обвиняемый хранил по месту своего жительства, где вместе с ним проживали и другие члены его семьи, в том числе малолетние», — сообщает следственное управление в Telegram.

По данным источника, наркотики изъяли. Молодого человека будут судить. В отношении наркосбытчика уголовное дело выделили в отдельное производство.

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В Салехарде 17-летний юноша, активно употребляя наркотики, хранил свертки с запрещенным веществом дома, где проживают его близкие, в том числе малолетние дети. Наркотики изъяли, парня ждет суд, сообщает окружной следком. «По данным следствия, в Салехарде в августе 2024 года 17-летний юноша, являясь активным потребителем наркотиков, приобрел запрещенное вещество для личного пользования. Свертки с наркотиками обвиняемый хранил по месту своего жительства, где вместе с ним проживали и другие члены его семьи, в том числе малолетние», — сообщает следственное управление в Telegram. По данным источника, наркотики изъяли. Молодого человека будут судить. В отношении наркосбытчика уголовное дело выделили в отдельное производство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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