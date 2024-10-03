В Тюмени в Антипино построят школу

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Строительство запланировано на 2027-2028 годы
Строительство запланировано на 2027-2028 годы Фото:

В Тюмени в микрорайоне Антипино построят новую школу. Об этом сообщили в администрации города. Сейчас на весь район работает только одно учебное учреждение.

«Планом строительства и реконструкции объектов образования на территории города Тюмени на 2024-2030 годы строительство школы в микрорайоне Антипино запланировано на 2027-2028 годы. В настоящее время ведутся работы по выносу инженерных сетей с земельного участка, определенного для строительства школы», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возле аэропорта Рощино появится новый микрорайон, в котором разместят торговый комплекс, спортзал с бассейном, музей ретро-автомобилей. Также планируется построить детский сад на 280 мест, школу на 1500 человек.

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В Тюмени в микрорайоне Антипино построят новую школу. Об этом сообщили в администрации города. Сейчас на весь район работает только одно учебное учреждение. «Планом строительства и реконструкции объектов образования на территории города Тюмени на 2024-2030 годы строительство школы в микрорайоне Антипино запланировано на 2027-2028 годы. В настоящее время ведутся работы по выносу инженерных сетей с земельного участка, определенного для строительства школы», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возле аэропорта Рощино появится новый микрорайон, в котором разместят торговый комплекс, спортзал с бассейном, музей ретро-автомобилей. Также планируется построить детский сад на 280 мест, школу на 1500 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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