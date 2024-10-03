В Тюмени в Антипино построят школу

В Тюмени в микрорайоне Антипино построят новую школу. Об этом сообщили в администрации города. Сейчас на весь район работает только одно учебное учреждение.
«Планом строительства и реконструкции объектов образования на территории города Тюмени на 2024-2030 годы строительство школы в микрорайоне Антипино запланировано на 2027-2028 годы. В настоящее время ведутся работы по выносу инженерных сетей с земельного участка, определенного для строительства школы», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возле аэропорта Рощино появится новый микрорайон, в котором разместят торговый комплекс, спортзал с бассейном, музей ретро-автомобилей. Также планируется построить детский сад на 280 мест, школу на 1500 человек.
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