03 октября 2024

Пентагон счел уничтожение Западом ракет РФ над Украиной вовлечением в конфликт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Пентагоне полагают, что Украина может защититься сама
В Пентагоне полагают, что Украина может защититься сама Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уничтожение западными силами российских ракет над Украиной стало бы вовлечением США в конфликт. Штаты считают, что ВСУ могут защититься и сами, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Это было бы вовлечением нас в конфликт другим способом. Мы считаем, что Украина может защищаться от российских ударов...», — сказала Сингх в ответ на просьбу прокомментировать возможность сбивать российские ракеты с территории Румынии или Польши. Слова представителя Пентагона прозвучали в рамках регулярного брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте американского военного ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западным оружием вглубь страны также вовлекут Соединенные Штаты и НАТО в целом в конфликт. После этого американский президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании объявили об отказе от соответствующей идеи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уничтожение западными силами российских ракет над Украиной стало бы вовлечением США в конфликт. Штаты считают, что ВСУ могут защититься и сами, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Это было бы вовлечением нас в конфликт другим способом. Мы считаем, что Украина может защищаться от российских ударов...», — сказала Сингх в ответ на просьбу прокомментировать возможность сбивать российские ракеты с территории Румынии или Польши. Слова представителя Пентагона прозвучали в рамках регулярного брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте американского военного ведомства. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западным оружием вглубь страны также вовлекут Соединенные Штаты и НАТО в целом в конфликт. После этого американский президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании объявили об отказе от соответствующей идеи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...