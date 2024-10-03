Пентагон счел уничтожение Западом ракет РФ над Украиной вовлечением в конфликт

Уничтожение западными силами российских ракет над Украиной стало бы вовлечением США в конфликт. Штаты считают, что ВСУ могут защититься и сами, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Это было бы вовлечением нас в конфликт другим способом. Мы считаем, что Украина может защищаться от российских ударов...», — сказала Сингх в ответ на просьбу прокомментировать возможность сбивать российские ракеты с территории Румынии или Польши. Слова представителя Пентагона прозвучали в рамках регулярного брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте американского военного ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западным оружием вглубь страны также вовлекут Соединенные Штаты и НАТО в целом в конфликт. После этого американский президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании объявили об отказе от соответствующей идеи.
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