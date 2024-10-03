03 октября 2024

Обвиняемой в организации покушения на челябинского бизнесмена вынесли приговор. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иосифовой назначили четыре года колонии общего режима
Иосифовой назначили четыре года колонии общего режима Фото:

Южноуральский горсуд Челябинской области 4 октября вынес приговор Полине Иосифовой, обвиняемой в организации заказного (но не состоявшегося) убийства бизнесмена Бориса Спиридонова, проходящего по делу о коррупции в мэрии Троицка. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, в качестве наказания ей назначили четыре года колонии общего режима.

«Назначить Иосифовой Полине Алексадровне наказание в виде четырех лет с отбыванием срока в колонии общего режима. Зачесть срок отбывания под стражей», — зачитал приговор судья Николай Максимкин.

Суд также удовлетворил ходатайство по выплате компенсации в виде миллиона рублей потерпевшему. На заседании присутствовали мать и бабушка обвиняемой Иосифовой.

Иосифова была задержана сотрудниками УФСБ по региону в феврале текущего года. Ее взяли с поличным при передаче денег киллерам, которые должны были убить Спиридонова. Выйти на заказчика убийства смогли в ходе спецоперации: узнав и готовящемся покушении на ключевого свидетеля по делу о взятках в мэрии Троицка, сотрудники ФСБ посадили в его машину подставного человека, а после поимки киллеров заявили о гибели Спиридонова, заставив заказчика поверить в выполнение работы. При встрече с киллерами Иосифову задержали.

При избрании меры пресечения Иосифова сразу заявила, что готова к сотрудничеству со следствием. Она признала вину и подписала досудебное соглашение. Следствие связывало ее с другим троицким бизнесменом Дмитрием Виноградовым, который сейчас вместе с уже бывшим мэром города Александром Виноградовым проходит по делу о коррупции. Их также проверяли на причастность к организации покушения.

Также в срок Иосифовой зачли прибывание в СИЗО
Также в срок Иосифовой зачли прибывание в СИЗО
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Южноуральский горсуд Челябинской области 4 октября вынес приговор Полине Иосифовой, обвиняемой в организации заказного (но не состоявшегося) убийства бизнесмена Бориса Спиридонова, проходящего по делу о коррупции в мэрии Троицка. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, в качестве наказания ей назначили четыре года колонии общего режима. «Назначить Иосифовой Полине Алексадровне наказание в виде четырех лет с отбыванием срока в колонии общего режима. Зачесть срок отбывания под стражей», — зачитал приговор судья Николай Максимкин. Суд также удовлетворил ходатайство по выплате компенсации в виде миллиона рублей потерпевшему. На заседании присутствовали мать и бабушка обвиняемой Иосифовой. Иосифова была задержана сотрудниками УФСБ по региону в феврале текущего года. Ее взяли с поличным при передаче денег киллерам, которые должны были убить Спиридонова. Выйти на заказчика убийства смогли в ходе спецоперации: узнав и готовящемся покушении на ключевого свидетеля по делу о взятках в мэрии Троицка, сотрудники ФСБ посадили в его машину подставного человека, а после поимки киллеров заявили о гибели Спиридонова, заставив заказчика поверить в выполнение работы. При встрече с киллерами Иосифову задержали. При избрании меры пресечения Иосифова сразу заявила, что готова к сотрудничеству со следствием. Она признала вину и подписала досудебное соглашение. Следствие связывало ее с другим троицким бизнесменом Дмитрием Виноградовым, который сейчас вместе с уже бывшим мэром города Александром Виноградовым проходит по делу о коррупции. Их также проверяли на причастность к организации покушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...