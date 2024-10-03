Южноуральский горсуд Челябинской области 4 октября вынес приговор Полине Иосифовой, обвиняемой в организации заказного (но не состоявшегося) убийства бизнесмена Бориса Спиридонова, проходящего по делу о коррупции в мэрии Троицка. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, в качестве наказания ей назначили четыре года колонии общего режима.
«Назначить Иосифовой Полине Алексадровне наказание в виде четырех лет с отбыванием срока в колонии общего режима. Зачесть срок отбывания под стражей», — зачитал приговор судья Николай Максимкин.
Суд также удовлетворил ходатайство по выплате компенсации в виде миллиона рублей потерпевшему. На заседании присутствовали мать и бабушка обвиняемой Иосифовой.
Иосифова была задержана сотрудниками УФСБ по региону в феврале текущего года. Ее взяли с поличным при передаче денег киллерам, которые должны были убить Спиридонова. Выйти на заказчика убийства смогли в ходе спецоперации: узнав и готовящемся покушении на ключевого свидетеля по делу о взятках в мэрии Троицка, сотрудники ФСБ посадили в его машину подставного человека, а после поимки киллеров заявили о гибели Спиридонова, заставив заказчика поверить в выполнение работы. При встрече с киллерами Иосифову задержали.
При избрании меры пресечения Иосифова сразу заявила, что готова к сотрудничеству со следствием. Она признала вину и подписала досудебное соглашение. Следствие связывало ее с другим троицким бизнесменом Дмитрием Виноградовым, который сейчас вместе с уже бывшим мэром города Александром Виноградовым проходит по делу о коррупции. Их также проверяли на причастность к организации покушения.
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