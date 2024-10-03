В ЯНАО начали строительство нового инфекционного корпуса

В селе Мужи (Шурышкарский район) началось строительство нового инфекционного корпуса — там медпомощь смогут получать восемь пациентов одновременно. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства.
«В Мужах приступили к строительству нового инфекционного корпуса. Модульное здание появится в южной части села. Оно придет на смену нынешнему корпусу больницы. Профильную медицинскую помощь смогут одновременно получать восемь пациентов», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.
Оснащение отделения будет включать шесть инфекционных боксов: один реанимационный, три одноместных и два двухместных. Каждый бокс адаптирован под нужды пациентов с разными инфекционными заболеваниями — это разграничение обеспечит безопасность всем пациентам.
На данный момент для строительства уже подготовлена свайная основа, скоро начнется прокладка инженерных коммуникаций. После этого подрядная организация приступит к установке трансформаторной подстанции и дизельного генератора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!