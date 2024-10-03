03 октября 2024

В ЯНАО начали строительство нового инфекционного корпуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционный корпус построят в селе мужи
Инфекционный корпус построят в селе мужи Фото:

В селе Мужи (Шурышкарский район) началось строительство нового инфекционного корпуса — там медпомощь смогут получать восемь пациентов одновременно. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства.

«В Мужах приступили к строительству нового инфекционного корпуса. Модульное здание появится в южной части села. Оно придет на смену нынешнему корпусу больницы. Профильную медицинскую помощь смогут одновременно получать восемь пациентов», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.

Оснащение отделения будет включать шесть инфекционных боксов: один реанимационный, три одноместных и два двухместных. Каждый бокс адаптирован под нужды пациентов с разными инфекционными заболеваниями — это разграничение обеспечит безопасность всем пациентам. 

На данный момент для строительства уже подготовлена свайная основа, скоро начнется прокладка инженерных коммуникаций. После этого подрядная организация приступит к установке трансформаторной подстанции и дизельного генератора.

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В селе Мужи (Шурышкарский район) началось строительство нового инфекционного корпуса — там медпомощь смогут получать восемь пациентов одновременно. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства. «В Мужах приступили к строительству нового инфекционного корпуса. Модульное здание появится в южной части села. Оно придет на смену нынешнему корпусу больницы. Профильную медицинскую помощь смогут одновременно получать восемь пациентов», — сообщили на сайте правительства ЯНАО. Оснащение отделения будет включать шесть инфекционных боксов: один реанимационный, три одноместных и два двухместных. Каждый бокс адаптирован под нужды пациентов с разными инфекционными заболеваниями — это разграничение обеспечит безопасность всем пациентам.  На данный момент для строительства уже подготовлена свайная основа, скоро начнется прокладка инженерных коммуникаций. После этого подрядная организация приступит к установке трансформаторной подстанции и дизельного генератора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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