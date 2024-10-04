Мизулина в Челябинске встретилась с политическим вице-губернатором Воллертом. Фото

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Екатерина Мизулина на встрече с молодежью. Челябинск, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина ответила на вопросы молодежи Фото:

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Челябинске 4 октября встретилась с вице-губернатором Романом Воллертом. Об этом Мизулина сообщила в своем telegram-канале.

«С утра прошла рабочая встреча с заместителем губернатора Челябинской области Романом Воллертом. Поблагодарила Правительство Челябинской области за помощь в организации вчерашней встречи. Планируем подписать соглашение о сотрудничестве между Национальным центром помощи и областью», — сообщила Мизулина.

Она добавила, что также обсудила с Воллертом вопросы, которые волнуют молодежь. Мизулина добавила, что ранее успела пообщаться и с губернатором региона Алексеем Текслером. Они летели из Москвы в Челябинск одним рейсом.

Мизулина в Челябинске встретилась с молодежью города, где в ходе ответов на вопросы сделала несколько заявлений относительно актуальных для молодежи тем. Также она успела прогуляться по центру города.

Екатерина Мизулина с Романом Воллертом обсудили вопросы сотрудничества
Екатерина Мизулина с Романом Воллертом обсудили вопросы сотрудничества
Фото:

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Челябинске 4 октября встретилась с вице-губернатором Романом Воллертом. Об этом Мизулина сообщила в своем telegram-канале. «С утра прошла рабочая встреча с заместителем губернатора Челябинской области Романом Воллертом. Поблагодарила Правительство Челябинской области за помощь в организации вчерашней встречи. Планируем подписать соглашение о сотрудничестве между Национальным центром помощи и областью», — сообщила Мизулина. Она добавила, что также обсудила с Воллертом вопросы, которые волнуют молодежь. Мизулина добавила, что ранее успела пообщаться и с губернатором региона Алексеем Текслером. Они летели из Москвы в Челябинск одним рейсом. Мизулина в Челябинске встретилась с молодежью города, где в ходе ответов на вопросы сделала несколько заявлений относительно актуальных для молодежи тем. Также она успела прогуляться по центру города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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