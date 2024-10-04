Екатерина Мизулина ответила на вопросы молодежи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Челябинске 4 октября встретилась с вице-губернатором Романом Воллертом. Об этом Мизулина сообщила в своем telegram-канале.

«С утра прошла рабочая встреча с заместителем губернатора Челябинской области Романом Воллертом. Поблагодарила Правительство Челябинской области за помощь в организации вчерашней встречи. Планируем подписать соглашение о сотрудничестве между Национальным центром помощи и областью», — сообщила Мизулина.

Она добавила, что также обсудила с Воллертом вопросы, которые волнуют молодежь. Мизулина добавила, что ранее успела пообщаться и с губернатором региона Алексеем Текслером. Они летели из Москвы в Челябинск одним рейсом.

Мизулина в Челябинске встретилась с молодежью города, где в ходе ответов на вопросы сделала несколько заявлений относительно актуальных для молодежи тем. Также она успела прогуляться по центру города.

Екатерина Мизулина с Романом Воллертом обсудили вопросы сотрудничества Фото: telegram-канал Екатерина Мизулина 2.0