Что известно о новом руководителе тюменского театрального центра «Космос»

С 1 октября 2024 должность руководителя тюменского театрального центра «Космос» заняла Ирина Вадачкория. Что известно о новом руководителе театрального центра — в материале URA.RU.
Ирина Вадачкория родилась 16 июля 1991 года в Кургане. В 2020 году устроилась на работу в театральный центр «Космос».
Образование
В 2014 году окончила специалитет в Челябинском государственном университете, по специальности «Эколог-природопользователь».
В 2023 году окончила бакалавриат в Тюменском институте культуры, по специальности «Режиссер любительского театра».
Карьера
После окончания ЧелГУ начала карьеру госслужащего в Челябинске. Ирина имеет стаж гражданской службы пять лет.
В 2017 году переехала в Тюмень и прошла кастинг на проект «После чудес» в театре «Космос». Именно с того момента началась профессиональная деятельность девушки в театре.
Главные достижения
Ирина — режиссер трех документальных спектаклей. Также участник школы креативной экономики «Меганомика» в арт-кластере «Таврида» в 2021 году. И руководитель трех фестивалей «Ночь конторы» (с 2021 по 2023 год) и один из организаторов Всероссийского музыкального фестиваля «Музсходка» в 2024 году, который собрал 40 000 зрителей.
Личная жизнь
Ирина Вадачкория была замужем дважды. Во втором браке у нее родилась дочь.
Жизненное кредо
Руководитель театрального центра рассказывает, что для нее важно быть честной с собой и окружающими. А еще — откровенно делиться своими мыслями и чувствами, чтобы быть понятым.
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