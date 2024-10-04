Что известно о новом руководителе тюменского театрального центра «Космос»

Биография Ирины Вадачкория — нового руководителя тюменского театра «Космос»
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Ирина Вадачкория режиссер трех документальных спектаклей
Ирина Вадачкория режиссер трех документальных спектаклей Фото:

С 1 октября 2024 должность руководителя тюменского театрального центра «Космос» заняла Ирина Вадачкория. Что известно о новом руководителе театрального центра — в материале URA.RU.

Ирина Вадачкория родилась 16 июля 1991 года в Кургане. В 2020 году устроилась на работу в театральный центр «Космос».

Образование

В 2014 году окончила специалитет в Челябинском государственном университете, по специальности «Эколог-природопользователь».

В 2023 году окончила бакалавриат в Тюменском институте культуры, по специальности «Режиссер любительского театра».

Карьера

После окончания ЧелГУ начала карьеру госслужащего в Челябинске. Ирина имеет стаж гражданской службы пять лет.

В 2017 году переехала в Тюмень и прошла кастинг на проект «После чудес» в театре «Космос». Именно с того момента началась профессиональная деятельность девушки в театре.

Главные достижения

Ирина — режиссер трех документальных спектаклей. Также участник школы креативной экономики «Меганомика» в арт-кластере «Таврида» в 2021 году. И руководитель трех фестивалей «Ночь конторы» (с 2021 по 2023 год) и один из организаторов Всероссийского музыкального фестиваля «Музсходка» в 2024 году, который собрал 40 000 зрителей.

Личная жизнь

Ирина Вадачкория была замужем дважды. Во втором браке у нее родилась дочь.

Жизненное кредо

Руководитель театрального центра рассказывает, что для нее важно быть честной с собой и окружающими. А еще — откровенно делиться своими мыслями и чувствами, чтобы быть понятым.

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С 1 октября 2024 должность руководителя тюменского театрального центра «Космос» заняла Ирина Вадачкория. Что известно о новом руководителе театрального центра — в материале URA.RU. Ирина Вадачкория родилась 16 июля 1991 года в Кургане. В 2020 году устроилась на работу в театральный центр «Космос». Образование В 2014 году окончила специалитет в Челябинском государственном университете, по специальности «Эколог-природопользователь». В 2023 году окончила бакалавриат в Тюменском институте культуры, по специальности «Режиссер любительского театра». Карьера После окончания ЧелГУ начала карьеру госслужащего в Челябинске. Ирина имеет стаж гражданской службы пять лет. В 2017 году переехала в Тюмень и прошла кастинг на проект «После чудес» в театре «Космос». Именно с того момента началась профессиональная деятельность девушки в театре. Главные достижения Ирина — режиссер трех документальных спектаклей. Также участник школы креативной экономики «Меганомика» в арт-кластере «Таврида» в 2021 году. И руководитель трех фестивалей «Ночь конторы» (с 2021 по 2023 год) и один из организаторов Всероссийского музыкального фестиваля «Музсходка» в 2024 году, который собрал 40 000 зрителей. Личная жизнь Ирина Вадачкория была замужем дважды. Во втором браке у нее родилась дочь. Жизненное кредо Руководитель театрального центра рассказывает, что для нее важно быть честной с собой и окружающими. А еще — откровенно делиться своими мыслями и чувствами, чтобы быть понятым.
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