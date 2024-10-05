Бузова исполнила мечту челябинской школьницы, больной раком. Видео

05 октября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Бузова записала видео для челябинской школьницы Фото: Наумов Роман © URA.RU Певица и телеведущая Ольга Бузова записала видеообращение для девочки Кати из Челябинска, которая борется с онкологией. Школьница является фанаткой Бузовой и давно мечтала, чтобы Ольга ее заметила, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Хочу пожелать тебе здоровья и всего самого лучшего. Спасибо тебе за твою любовь. Все в жизни случается. Самое главное верить и любить эту жизнь. Пусть у тебя все будет хорошо. Передаю тебе свою любовь и поддержку», — сказала Бузова в видео, которое опубликовала в своем telegram-канале Мизулина. Она и рассказала, что в Челябинске на встречу к ней пришли школьники, которые попросили исполнить мечту одноклассницы. Катя, которая тяжело больна, очень хотела, чтобы ее заметила Бузова. «Прямо на встрече я связалась с Ольгой, и она очень быстро прислала ответное видео для девочки», — сообщила Мизулина. Мизулина провела встречу с челябинскими школьниками и студентами 3 октября. В зале МТС Live Холл почти не было свободных мест. Как проходил визит Мизулиной в Челябинске — в онлайн-трансляции на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица и телеведущая Ольга Бузова записала видеообращение для девочки Кати из Челябинска, которая борется с онкологией. Школьница является фанаткой Бузовой и давно мечтала, чтобы Ольга ее заметила, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Хочу пожелать тебе здоровья и всего самого лучшего. Спасибо тебе за твою любовь. Все в жизни случается. Самое главное верить и любить эту жизнь. Пусть у тебя все будет хорошо. Передаю тебе свою любовь и поддержку», — сказала Бузова в видео, которое опубликовала в своем telegram-канале Мизулина. Она и рассказала, что в Челябинске на встречу к ней пришли школьники, которые попросили исполнить мечту одноклассницы. Катя, которая тяжело больна, очень хотела, чтобы ее заметила Бузова. «Прямо на встрече я связалась с Ольгой, и она очень быстро прислала ответное видео для девочки», — сообщила Мизулина. Мизулина провела встречу с челябинскими школьниками и студентами 3 октября. В зале МТС Live Холл почти не было свободных мест. Как проходил визит Мизулиной в Челябинске — в онлайн-трансляции на URA.RU.