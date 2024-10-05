Бузова исполнила мечту челябинской школьницы, больной раком. Видео

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Торжественная церемония вручения IV национальной телевизионной премии «Дай Пять!». 23 мая 2024. Москва, бузова ольга
Бузова записала видео для челябинской школьницы Фото:

Певица и телеведущая Ольга Бузова записала видеообращение для девочки Кати из Челябинска, которая борется с онкологией. Школьница является фанаткой Бузовой и давно мечтала, чтобы Ольга ее заметила, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Хочу пожелать тебе здоровья и всего самого лучшего. Спасибо тебе за твою любовь. Все в жизни случается. Самое главное верить и любить эту жизнь. Пусть у тебя все будет хорошо. Передаю тебе свою любовь и поддержку», — сказала Бузова в видео, которое опубликовала в своем telegram-канале Мизулина.

Она и рассказала, что в Челябинске на встречу к ней пришли школьники, которые попросили исполнить мечту одноклассницы. Катя, которая тяжело больна, очень хотела, чтобы ее заметила Бузова. «Прямо на встрече я связалась с Ольгой, и она очень быстро прислала ответное видео для девочки», — сообщила Мизулина.

Мизулина провела встречу с челябинскими школьниками и студентами 3 октября. В зале МТС Live Холл почти не было свободных мест. Как проходил визит Мизулиной в Челябинске — в онлайн-трансляции на URA.RU.

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Певица и телеведущая Ольга Бузова записала видеообращение для девочки Кати из Челябинска, которая борется с онкологией. Школьница является фанаткой Бузовой и давно мечтала, чтобы Ольга ее заметила, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Хочу пожелать тебе здоровья и всего самого лучшего. Спасибо тебе за твою любовь. Все в жизни случается. Самое главное верить и любить эту жизнь. Пусть у тебя все будет хорошо. Передаю тебе свою любовь и поддержку», — сказала Бузова в видео, которое опубликовала в своем telegram-канале Мизулина. Она и рассказала, что в Челябинске на встречу к ней пришли школьники, которые попросили исполнить мечту одноклассницы. Катя, которая тяжело больна, очень хотела, чтобы ее заметила Бузова. «Прямо на встрече я связалась с Ольгой, и она очень быстро прислала ответное видео для девочки», — сообщила Мизулина. Мизулина провела встречу с челябинскими школьниками и студентами 3 октября. В зале МТС Live Холл почти не было свободных мест. Как проходил визит Мизулиной в Челябинске — в онлайн-трансляции на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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