«С Путиным мы победим»: Володин поздравил президента с днем рождения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. В своем поздравлении он подчеркнул, что сегодняшняя Россия — сильная и суверенная держава, которая стала таковой благодаря усилиям Путина. Он отметил, что, пока российским лидером является Владимир Владимирович, страна преодолеет все вызовы и угрозы.
«Сегодня день рождения нашего Президента! <...> Сильный Президент — сильная Россия. <...> С ним наша страна преодолеет все вызовы и угрозы. С Путиным мы победим!» — заявил Володин. Свое поздравление он выложил в личном telegram-канале.
Володин отметил, что под руководством Путина Россия стала сильной и суверенной державой. По его словам, сегодня страна уверенно движется вперед, преодолевая трудности и становясь сильнее.
7 октября Владимир Путин празднует день рождения. Днем ранее в Италии в городе Генуя вышли информационные бюллетени с поздравлением президента РФ с днем рождения на английском и итальянском языках. Кто поздравил президента первым, какие подарки он получил — в материале URA.RU.
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