«С Путиным мы победим»: Володин поздравил президента с днем рождения

Володин поздравил Путина с днем рождения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента с 72-летием
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента с 72-летием Фото:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. В своем поздравлении он подчеркнул, что сегодняшняя Россия — сильная и суверенная держава, которая стала таковой благодаря усилиям Путина. Он отметил, что, пока российским лидером является Владимир Владимирович, страна преодолеет все вызовы и угрозы.

«Сегодня день рождения нашего Президента! <...> Сильный Президент — сильная Россия. <...> С ним наша страна преодолеет все вызовы и угрозы. С Путиным мы победим!» — заявил Володин. Свое поздравление он выложил в личном telegram-канале.

Володин отметил, что под руководством Путина Россия стала сильной и суверенной державой. По его словам, сегодня страна уверенно движется вперед, преодолевая трудности и становясь сильнее.

7 октября Владимир Путин празднует день рождения. Днем ранее в Италии в городе Генуя вышли информационные бюллетени с поздравлением президента РФ с днем рождения на английском и итальянском языках. Кто поздравил президента первым, какие подарки он получил — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. В своем поздравлении он подчеркнул, что сегодняшняя Россия — сильная и суверенная держава, которая стала таковой благодаря усилиям Путина. Он отметил, что, пока российским лидером является Владимир Владимирович, страна преодолеет все вызовы и угрозы. «Сегодня день рождения нашего Президента! <...> Сильный Президент — сильная Россия. <...> С ним наша страна преодолеет все вызовы и угрозы. С Путиным мы победим!» — заявил Володин. Свое поздравление он выложил в личном telegram-канале. Володин отметил, что под руководством Путина Россия стала сильной и суверенной державой. По его словам, сегодня страна уверенно движется вперед, преодолевая трудности и становясь сильнее. 7 октября Владимир Путин празднует день рождения. Днем ранее в Италии в городе Генуя вышли информационные бюллетени с поздравлением президента РФ с днем рождения на английском и итальянском языках. Кто поздравил президента первым, какие подарки он получил — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...