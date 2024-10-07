Раскрыт размер матпомощи работникам сгоревшего театра в Хабаровске

Пожар в театре в Хабаровске произошел 3 октябряФото: Константин Андреев/ТАСС
Пострадавшие сотрудники сгоревшего в Хабаровске музыкального театра получат материальную помощь в качестве единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«В качестве единовременной материальной помощи всем работникам Хабаровского краевого академического музыкального театра будет выплачено по 20 тысяч рублей», — заявил Демешин в своем telegram-канале. Он отметил, что выплату получит каждый из 333 сотрудников театра. Соответствующие документы будут подготовлены к 15 октября.
Демешин, в том числе, выразил сожаление о потере культурного объекта региона. Он добавил, что запланированные концерты могут пройти в Доме офицеров ВВО и кинотеатре «Совкино». По его словам, 24 площадки в разных регионах страны готовы принять артистов Хабаровского театра на гастроли. Губернатор области заключил, что пока идет восстановление здания, работники учреждения будут обеспечены работой и продолжат получать заработную плату.
Театр в Хабаровске загорелся 3 октября. Во время пожара произошло обрушение сцены. По словам Демешина, на месте были задержаны работники, которые ремонтировали здание. Половина из них — нелегалы. Согласно данным пресс-службы Главного управления МЧС по региону, пожар был полностью ликвидирован только спустя двое суток.
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Пострадавшие сотрудники сгоревшего в Хабаровске музыкального театра получат материальную помощь в качестве единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. «В качестве единовременной материальной помощи всем работникам Хабаровского краевого академического музыкального театра будет выплачено по 20 тысяч рублей», — заявил Демешин в своем telegram-канале. Он отметил, что выплату получит каждый из 333 сотрудников театра. Соответствующие документы будут подготовлены к 15 октября. Демешин, в том числе, выразил сожаление о потере культурного объекта региона. Он добавил, что запланированные концерты могут пройти в Доме офицеров ВВО и кинотеатре «Совкино». По его словам, 24 площадки в разных регионах страны готовы принять артистов Хабаровского театра на гастроли. Губернатор области заключил, что пока идет восстановление здания, работники учреждения будут обеспечены работой и продолжат получать заработную плату. Театр в Хабаровске загорелся 3 октября. Во время пожара произошло обрушение сцены. По словам Демешина, на месте были задержаны работники, которые ремонтировали здание. Половина из них — нелегалы. Согласно данным пресс-службы Главного управления МЧС по региону, пожар был полностью ликвидирован только спустя двое суток.