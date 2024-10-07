Раскрыт размер матпомощи работникам сгоревшего театра в Хабаровске

Работники сгоревшего в Хабаровске театра получат по 20 тысяч рублей

07 октября 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Пожар в театре в Хабаровске произошел 3 октября Фото: Константин Андреев/ТАСС Пострадавшие сотрудники сгоревшего в Хабаровске музыкального театра получат материальную помощь в качестве единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Новость по теме Хабаровский театр сгорел дотла: причины, виновные и пострадавшие. Видео «В качестве единовременной материальной помощи всем работникам Хабаровского краевого академического музыкального театра будет выплачено по 20 тысяч рублей», — заявил Демешин в своем telegram-канале. Он отметил, что выплату получит каждый из 333 сотрудников театра. Соответствующие документы будут подготовлены к 15 октября. Демешин, в том числе, выразил сожаление о потере культурного объекта региона. Он добавил, что запланированные концерты могут пройти в Доме офицеров ВВО и кинотеатре «Совкино». По его словам, 24 площадки в разных регионах страны готовы принять артистов Хабаровского театра на гастроли. Губернатор области заключил, что пока идет восстановление здания, работники учреждения будут обеспечены работой и продолжат получать заработную плату. Театр в Хабаровске загорелся 3 октября. Во время пожара произошло обрушение сцены. По словам Демешина, на месте были задержаны работники, которые ремонтировали здание. Половина из них — нелегалы. Согласно данным пресс-службы Главного управления МЧС по региону, пожар был полностью ликвидирован только спустя двое суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшие сотрудники сгоревшего в Хабаровске музыкального театра получат материальную помощь в качестве единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. «В качестве единовременной материальной помощи всем работникам Хабаровского краевого академического музыкального театра будет выплачено по 20 тысяч рублей», — заявил Демешин в своем telegram-канале. Он отметил, что выплату получит каждый из 333 сотрудников театра. Соответствующие документы будут подготовлены к 15 октября. Демешин, в том числе, выразил сожаление о потере культурного объекта региона. Он добавил, что запланированные концерты могут пройти в Доме офицеров ВВО и кинотеатре «Совкино». По его словам, 24 площадки в разных регионах страны готовы принять артистов Хабаровского театра на гастроли. Губернатор области заключил, что пока идет восстановление здания, работники учреждения будут обеспечены работой и продолжат получать заработную плату. Театр в Хабаровске загорелся 3 октября. Во время пожара произошло обрушение сцены. По словам Демешина, на месте были задержаны работники, которые ремонтировали здание. Половина из них — нелегалы. Согласно данным пресс-службы Главного управления МЧС по региону, пожар был полностью ликвидирован только спустя двое суток.