06 октября 2024
05 октября 2024

На Ямале три города полностью готовы к зиме

Власти ЯНАО отчитались о готовности городов к зиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло подали в каждый дом на Ямале
Тепло подали в каждый дом на Ямале Фото:

На рабочем совещании правительства ЯНАО замгубернатора Сергей Карасев и руководитель Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игорь Нисковский обсудили подготовку региона к зиме. На данный момент теплоноситель повсеместно запущен и три ямальских города уже получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, об этом сообщили на сайте правительства.

«Проверки готовности муниципалитетов к прохождению осенне-зимнего периода начались второго сентября текущего года. Паспорта готовности уже получили города Муравленко, Губкинский и Ноябрьск», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.

В рамках подготовительных работ были подготовлены более 200 котельных, 100 центральных тепловых пунктов и 2196 трансформаторных подстанций, но работы по ремонту инженерных сетей еще находятся на стадии завершения. В отдаленные населенные пункты региона также доставили около 65 тысяч тонн нефтепродуктов, более 12 тысяч тонн угля и свыше 1,5 тысячи кубометров дров.

Ранее URA.RU сообщило, что на Ямале стартовал отопительный сезон. Сначала тепло пришло в социально-значимые объекты региона, сейчас теплоноситель подали в квартиры ямальцев.

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На рабочем совещании правительства ЯНАО замгубернатора Сергей Карасев и руководитель Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игорь Нисковский обсудили подготовку региона к зиме. На данный момент теплоноситель повсеместно запущен и три ямальских города уже получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, об этом сообщили на сайте правительства. «Проверки готовности муниципалитетов к прохождению осенне-зимнего периода начались второго сентября текущего года. Паспорта готовности уже получили города Муравленко, Губкинский и Ноябрьск», — сообщили на сайте правительства ЯНАО. В рамках подготовительных работ были подготовлены более 200 котельных, 100 центральных тепловых пунктов и 2196 трансформаторных подстанций, но работы по ремонту инженерных сетей еще находятся на стадии завершения. В отдаленные населенные пункты региона также доставили около 65 тысяч тонн нефтепродуктов, более 12 тысяч тонн угля и свыше 1,5 тысячи кубометров дров. Ранее URA.RU сообщило, что на Ямале стартовал отопительный сезон. Сначала тепло пришло в социально-значимые объекты региона, сейчас теплоноситель подали в квартиры ямальцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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