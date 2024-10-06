На Ямале три города полностью готовы к зиме

На рабочем совещании правительства ЯНАО замгубернатора Сергей Карасев и руководитель Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игорь Нисковский обсудили подготовку региона к зиме. На данный момент теплоноситель повсеместно запущен и три ямальских города уже получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, об этом сообщили на сайте правительства.
«Проверки готовности муниципалитетов к прохождению осенне-зимнего периода начались второго сентября текущего года. Паспорта готовности уже получили города Муравленко, Губкинский и Ноябрьск», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.
В рамках подготовительных работ были подготовлены более 200 котельных, 100 центральных тепловых пунктов и 2196 трансформаторных подстанций, но работы по ремонту инженерных сетей еще находятся на стадии завершения. В отдаленные населенные пункты региона также доставили около 65 тысяч тонн нефтепродуктов, более 12 тысяч тонн угля и свыше 1,5 тысячи кубометров дров.
Ранее URA.RU сообщило, что на Ямале стартовал отопительный сезон. Сначала тепло пришло в социально-значимые объекты региона, сейчас теплоноситель подали в квартиры ямальцев.
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