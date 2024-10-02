В деле экс-невестки Чернецкого появились новые фигуранты: подробности

Новые фигуранты появились по делу экс-невестки Чернецкого

02 октября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Анастасию Чернецкую и еще двух бизнесменов обвиняют в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Новые фигуранты появились в уголовном деле о мошенничестве, в котором обвинили экс-невестку бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасию. По неподтвержденным данным, ими стали главный бухгалтер и сотрудница «Шудьи», владелец (Василий Петров) которой арестован. Это стало известно после того, как силовики увезли на допрос Станиславу Дубровскую, которая также работала на Петрова. О новых подробностях резонансного дела — в материале URA.RU. Дело Чернецкой Чернецкую, Петрова и директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева задержали в марте после обысков в бизнес-центре Clever Park. Их обвинили в мошенничестве. По версии следствия, они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Всех троих сначала отправили в СИЗО. Недавно Шахмаева и Чернецкую перевели под домашний арест — возможно, из-за сотрудничества с силовиками. В частности, показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова. Ему вменили крупную взятку (он свою вину отрицает). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Обыски у Дубровской В шесть утра следователи пришли в квартиру к Станиславе и стали проводить обыски. Она дозвонилась до мужа и рассказала о случившемся. Тот приехал к ней с адвокатом. Но силовики отказались впускать защитников. После этого Дубровскую увезли в главное управления свердловского СК на Щорса, 18. Никаких обвинений ей не предъявили, ее допрашивают как свидетеля. Муж Станиславы считает, что преследование связано с делом Чернецкой. Новые фигуранты В деле, по данным источника URA.RU, кроме Дубровской, появились еще два фигуранта. Это бухгалтер и главный бухгалтер Петрова. «Они не выходят на связь. Вероятно, у них начались проблемы. Но задержали ли их, мне неизвестно. Возможно, их тоже допрашивали как свидетелей, чтобы добрать фактуру на Петрова», — сказал осведомленный источник URA.RU. Силовики официально никак не комментировали тему. Агентству связаться с женщинами не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новые фигуранты появились в уголовном деле о мошенничестве, в котором обвинили экс-невестку бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасию. По неподтвержденным данным, ими стали главный бухгалтер и сотрудница «Шудьи», владелец (Василий Петров) которой арестован. Это стало известно после того, как силовики увезли на допрос Станиславу Дубровскую, которая также работала на Петрова. О новых подробностях резонансного дела — в материале URA.RU. Чернецкую, Петрова и директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева задержали в марте после обысков в бизнес-центре Clever Park. Их обвинили в мошенничестве. По версии следствия, они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Всех троих сначала отправили в СИЗО. Недавно Шахмаева и Чернецкую перевели под домашний арест — возможно, из-за сотрудничества с силовиками. В частности, показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова. Ему вменили крупную взятку (он свою вину отрицает). Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. В шесть утра следователи пришли в квартиру к Станиславе и стали проводить обыски. Она дозвонилась до мужа и рассказала о случившемся. Тот приехал к ней с адвокатом. Но силовики отказались впускать защитников. После этого Дубровскую увезли в главное управления свердловского СК на Щорса, 18. Никаких обвинений ей не предъявили, ее допрашивают как свидетеля. Муж Станиславы считает, что преследование связано с делом Чернецкой. В деле, по данным источника URA.RU, кроме Дубровской, появились еще два фигуранта. Это бухгалтер и главный бухгалтер Петрова. «Они не выходят на связь. Вероятно, у них начались проблемы. Но задержали ли их, мне неизвестно. Возможно, их тоже допрашивали как свидетелей, чтобы добрать фактуру на Петрова», — сказал осведомленный источник URA.RU. Силовики официально никак не комментировали тему. Агентству связаться с женщинами не удалось.