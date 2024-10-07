07 октября 2024

Власти обещают рост «минималки» на Ямале

В 2025 году минимальная зарплата в ЯНАО составит почти 60 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минималка на Ямале вырастет до 58 тысяч рублей
Минималка на Ямале вырастет до 58 тысяч рублей Фото:

С первого января 2025 года минимальная зарплата на Ямале южнее Полярного круга составит 56 тысяч рублей, севернее — 58 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент экономики ЯНАО.

«С нового года минимальная зарплата на Ямале южнее Полярного круга составит 56 100 рублей, а севернее — 58 344 рубля», — следует из доклада директора департамента экономики ЯНАО Валерия Миронова. Данные глава ведомства сообщил в ходе заседания правительства округа.

Валерий Миронов также рассказал, что с первого января 2025 года в стране будет установлен минимальный размер оплаты труда в размере 22 440 рублей. Это на 3198 рублей больше, чем в 2024 году. 

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами для врачей в РФ. Кроме этого, ямальские педагоги получают самые высокие зарплаты в Уральском федеральном округе. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С первого января 2025 года минимальная зарплата на Ямале южнее Полярного круга составит 56 тысяч рублей, севернее — 58 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент экономики ЯНАО. «С нового года минимальная зарплата на Ямале южнее Полярного круга составит 56 100 рублей, а севернее — 58 344 рубля», — следует из доклада директора департамента экономики ЯНАО Валерия Миронова. Данные глава ведомства сообщил в ходе заседания правительства округа. Валерий Миронов также рассказал, что с первого января 2025 года в стране будет установлен минимальный размер оплаты труда в размере 22 440 рублей. Это на 3198 рублей больше, чем в 2024 году.  Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами для врачей в РФ. Кроме этого, ямальские педагоги получают самые высокие зарплаты в Уральском федеральном округе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...