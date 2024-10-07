Власти обещают рост «минималки» на Ямале

С первого января 2025 года минимальная зарплата на Ямале южнее Полярного круга составит 56 тысяч рублей, севернее — 58 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент экономики ЯНАО.
«С нового года минимальная зарплата на Ямале южнее Полярного круга составит 56 100 рублей, а севернее — 58 344 рубля», — следует из доклада директора департамента экономики ЯНАО Валерия Миронова. Данные глава ведомства сообщил в ходе заседания правительства округа.
Валерий Миронов также рассказал, что с первого января 2025 года в стране будет установлен минимальный размер оплаты труда в размере 22 440 рублей. Это на 3198 рублей больше, чем в 2024 году.
Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами для врачей в РФ. Кроме этого, ямальские педагоги получают самые высокие зарплаты в Уральском федеральном округе.
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