Свердловчанин чудом выжил в горах Непала, его друзья погибли

Единственный выживший альпинист из группы, взбиравшихся на гору Дхаулагири в Непале, Валерий Шамало оказался свердловчанином. Мужчина в последний момент вернулся в лагерь из-за плохого самочувствия, благодаря чему ему удалось выжить.
«Валерий Шамало отказался от восхождения по причине плохого самочувствия, а пятеро продолжили работу по плану. Затем связь с ними оборвалась», — говорится в сообщении на сайте Федерации альпинизма России. Мужчину забрали из лагеря на высоте 6100 метров и эвакуировали в госпиталь.
Сам Шамало — профессиональный альпинист и инструктор, который родился в Оренбургской области, но все детство и юность провел в Свердловске. После окончания школы мужчина уехал на учебу в Санкт-Петербург.
Мама альпиниста рассказала Е1.ru, что молодой человек учился в гимназии №9 в Екатеринбурге. После окончания учебы он водил туристов в горы, трижды выиграл чемпионат России по альпинизму и стал мастером спорта международного класса. Однако в 2019 году во время подъема на вершину К-2 он получил обморожение, в результате чего ему ампутировали пальцы рук и ног. После этого он поднимался только на Эльбрус.
Трагедия произошла 8 октября. Члены группы сорвались с высоты 6,8 тысяч метров и пролетели почти тысячу метров вниз. Группу обнаружил спасательный вертолет. Организатор восхождения на гору Александр Душейко повторил судьбу своего отца, который также погиб в горах. Подробнее о том, что известно о трагедии, — в материале URA.RU.
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