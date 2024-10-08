Повторил судьбу отца: погибшим в Непале оказался КМС по альпинизму Душейко

Царьград: погибший в горах в Непале Душейко повторил судьбу своего отца

08 октября 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Организатор восхождения на гору Дхаулагири в Непале Александр Душейко повторил судьбу своего отца, который также погиб в горах. Молодой человек был кандидатом в мастера спорта по альпинизму. Об этом сообщают журналисты. Ранее группа из шести человек пропала во время экспедиции. «При восхождении на гору Дхаулагири в Непале погиб кандидат в мастера спорта по альпинизму, обладатель звания „Снежный барс“ Александр Душейко. <…> Его отец также ранее погиб в горах», — передает телеканал «Царьград». Группа альпинистов пропала в Непале накануне. Вскоре выяснилось, что они упали с высоты около 7,1 тысячи метров. Туристы были пристегнуты общим карабином. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организатор восхождения на гору Дхаулагири в Непале Александр Душейко повторил судьбу своего отца, который также погиб в горах. Молодой человек был кандидатом в мастера спорта по альпинизму. Об этом сообщают журналисты. Ранее группа из шести человек пропала во время экспедиции. «При восхождении на гору Дхаулагири в Непале погиб кандидат в мастера спорта по альпинизму, обладатель звания „Снежный барс“ Александр Душейко. <…> Его отец также ранее погиб в горах», — передает телеканал «Царьград». Группа альпинистов пропала в Непале накануне. Вскоре выяснилось, что они упали с высоты около 7,1 тысячи метров. Туристы были пристегнуты общим карабином.