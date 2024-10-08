Повторил судьбу отца: погибшим в Непале оказался КМС по альпинизму Душейко

Царьград: погибший в горах в Непале Душейко повторил судьбу своего отца
© Служба новостей «URA.RU»
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Организатор восхождения на гору Дхаулагири в Непале Александр Душейко повторил судьбу своего отца, который также погиб в горах. Молодой человек был кандидатом в мастера спорта по альпинизму. Об этом сообщают журналисты. Ранее группа из шести человек пропала во время экспедиции.

«При восхождении на гору Дхаулагири в Непале погиб кандидат в мастера спорта по альпинизму, обладатель звания „Снежный барс“ Александр Душейко. <…> Его отец также ранее погиб в горах», — передает телеканал «Царьград».

Группа альпинистов пропала в Непале накануне. Вскоре выяснилось, что они упали с высоты около 7,1 тысячи метров. Туристы были пристегнуты общим карабином.

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Организатор восхождения на гору Дхаулагири в Непале Александр Душейко повторил судьбу своего отца, который также погиб в горах. Молодой человек был кандидатом в мастера спорта по альпинизму. Об этом сообщают журналисты. Ранее группа из шести человек пропала во время экспедиции. «При восхождении на гору Дхаулагири в Непале погиб кандидат в мастера спорта по альпинизму, обладатель звания „Снежный барс“ Александр Душейко. <…> Его отец также ранее погиб в горах», — передает телеканал «Царьград». Группа альпинистов пропала в Непале накануне. Вскоре выяснилось, что они упали с высоты около 7,1 тысячи метров. Туристы были пристегнуты общим карабином.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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