Зеленский отменил ноябрьский мирный саммит: главное об СВО на Украине 8 октября

Зеленский заявил об отмене саммита в ноябре, куда пригласили Россию

09 октября 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Зеленский отменил саммит из-за неудач на фронте Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нового саммита мира, который должен был состояться в ноябре — не будет. Ранее на саммит мира по Украине он приглашал Россию. Отмена саммита связана с неудачами ВСУ на фронте. Главное об СВО на Украине на 8 октября — в материале URA.RU. Украинский лидер отменил саммит мира Второй по счету, так называемый «саммит мира» по Украине, который планировалось провести в ноябре этого года, не состоится. Его отменил сам Зеленский, сообщили в Офисе президента страны. По мнению экспертов, отмена саммита связана с неудачами на фронте. ВСУ теряют города и несут колоссальные потери. Авантюра ВСУ в курском приграничье также не достигла цели и близка к полному провалу. ВСУ бежали из Угледара, бросив сослуживцев Украинские военные при отходе из Угледара бросили своих раненых сослуживцев, рассказал командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко. Таким образом он подтвердил факт предательства в отношении собственных военных. «Во время выхода из Угледара действительно не удалось эвакуировать всех», — сказал Охрименко в интервью украинскому изданию «Главком». По его словам, этот город в настоящий момент уже не является актуальной фронтовой точкой для Украины. ВСУ покинули Угледар, бросив своих сослуживцев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Для ВСУ готовится огневой мешок в ДНР Военнослужащие ВС РФ приступили к созданию огневого мешка для группировок ВСУ, находящихся в городе Северск (ДНР). Около трех тысяч украинских военных могут оказаться в окружении, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Армия России стремительно продвигается на фронте, нанося поражение формированиям противника. Армия России наносит поражение ВСУ на фронте Фото: Сергей Русанов © URA.RU Армия России освободила Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР Группировка «Восток» ВС РФ освободила населенный пункт Золотая Нива в ДНР. Также под контроль российской армии перешел населенный пункт Зоряное Первое, сообщили в Минобороны РФ. За сутки противник потерял почти две тысячи боевиков на всех направлениях СВО, передает 5-tv.ru со ссылкой на военное ведомство. Российская армия продолжает успешное наступление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нового саммита мира, который должен был состояться в ноябре — не будет. Ранее на саммит мира по Украине он приглашал Россию. Отмена саммита связана с неудачами ВСУ на фронте. Главное об СВО на Украине на 8 октября — в материале URA.RU. Второй по счету, так называемый «саммит мира» по Украине, который планировалось провести в ноябре этого года, не состоится. Его отменил сам Зеленский, сообщили в Офисе президента страны. По мнению экспертов, отмена саммита связана с неудачами на фронте. ВСУ теряют города и несут колоссальные потери. Авантюра ВСУ в курском приграничье также не достигла цели и близка к полному провалу. Украинские военные при отходе из Угледара бросили своих раненых сослуживцев, рассказал командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко. Таким образом он подтвердил факт предательства в отношении собственных военных. «Во время выхода из Угледара действительно не удалось эвакуировать всех», — сказал Охрименко в интервью украинскому изданию «Главком». По его словам, этот город в настоящий момент уже не является актуальной фронтовой точкой для Украины. Военнослужащие ВС РФ приступили к созданию огневого мешка для группировок ВСУ, находящихся в городе Северск (ДНР). Около трех тысяч украинских военных могут оказаться в окружении, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Армия России стремительно продвигается на фронте, нанося поражение формированиям противника. Группировка «Восток» ВС РФ освободила населенный пункт Золотая Нива в ДНР. Также под контроль российской армии перешел населенный пункт Зоряное Первое, сообщили в Минобороны РФ. За сутки противник потерял почти две тысячи боевиков на всех направлениях СВО, передает 5-tv.ru со ссылкой на военное ведомство. Российская армия продолжает успешное наступление.