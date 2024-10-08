Зеленский отменил ноябрьский мирный саммит: главное об СВО на Украине 8 октября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нового саммита мира, который должен был состояться в ноябре — не будет. Ранее на саммит мира по Украине он приглашал Россию. Отмена саммита связана с неудачами ВСУ на фронте. Главное об СВО на Украине на 8 октября — в материале URA.RU.
Украинский лидер отменил саммит мира
Второй по счету, так называемый «саммит мира» по Украине, который планировалось провести в ноябре этого года, не состоится. Его отменил сам Зеленский, сообщили в Офисе президента страны.
По мнению экспертов, отмена саммита связана с неудачами на фронте. ВСУ теряют города и несут колоссальные потери. Авантюра ВСУ в курском приграничье также не достигла цели и близка к полному провалу.
ВСУ бежали из Угледара, бросив сослуживцев
Украинские военные при отходе из Угледара бросили своих раненых сослуживцев, рассказал командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко. Таким образом он подтвердил факт предательства в отношении собственных военных.
«Во время выхода из Угледара действительно не удалось эвакуировать всех», — сказал Охрименко в интервью украинскому изданию «Главком». По его словам, этот город в настоящий момент уже не является актуальной фронтовой точкой для Украины.
Для ВСУ готовится огневой мешок в ДНР
Военнослужащие ВС РФ приступили к созданию огневого мешка для группировок ВСУ, находящихся в городе Северск (ДНР). Около трех тысяч украинских военных могут оказаться в окружении, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Армия России стремительно продвигается на фронте, нанося поражение формированиям противника.
Армия России освободила Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР
Группировка «Восток» ВС РФ освободила населенный пункт Золотая Нива в ДНР. Также под контроль российской армии перешел населенный пункт Зоряное Первое, сообщили в Минобороны РФ.
За сутки противник потерял почти две тысячи боевиков на всех направлениях СВО, передает 5-tv.ru со ссылкой на военное ведомство. Российская армия продолжает успешное наступление.
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