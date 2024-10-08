В Тобольске жители засняли первый снег в октябре
В Тобольске пошел первый снег. Видео в социальных сетях поделились жители.
«Первый снег», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольске» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях добавили, что аналогичная ситуация наблюдалась в деревне Овсянникова Тобольского района.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени первый снег ожидается 10 октября. В целом осадки в октябре будут идти 16 дней.
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