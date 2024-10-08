08 октября 2024

В Тобольске пошел первый снег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тобольске жители засняли первый снег в октябре
В Тобольске жители засняли первый снег в октябре Фото:

В Тобольске пошел первый снег. Видео в социальных сетях поделились жители.

«Первый снег», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольске» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях добавили, что аналогичная ситуация наблюдалась в деревне Овсянникова Тобольского района. 

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени первый снег ожидается 10 октября. В целом осадки в октябре будут идти 16 дней.

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В Тобольске пошел первый снег. Видео в социальных сетях поделились жители. «Первый снег», — такой пост появился в группе «Типичный Тобольске» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях добавили, что аналогичная ситуация наблюдалась в деревне Овсянникова Тобольского района.  Ранее URA.RU писало, что в Тюмени первый снег ожидается 10 октября. В целом осадки в октябре будут идти 16 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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