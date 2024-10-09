Соликамская колония «Белый лебедь», где сидят самые опасные преступники, ищет врачей

В Пермском крае исправительным колониям не хватает врачей

09 октября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

В исправительных колониях в Пермском крае нехватка врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае колониям не хватает врачей. Это выяснил корреспондент URA.RU, ознакомившийся с перечнем вакансий (имеется в распоряжении информагентства) медсанчасти №5, подведомственной региональному ГУ ФСИН. Согласно информации ведомства, исправительным учреждениям требуются начальники медицинских частей, хирурги, терапевты, анестезиолог, невролог и психиатр. Так, ИК-2 в Соликамске («Белый лебедь»), где отбывают пожизненный срок самые опасные преступники, ищет врача-терапевта в медсанчасть №11 и врача-психиатра в ведомственную больницу №2. В эту же больницу ИК №9, также расположенной в Соликамске, нужны начальники терапевтического и хирургического отделений, врач-невролог, врач-сердечно-сосудистый хирург. ИК №40 в Кунгуре и ИК №35 в Чусовом требуются начальники в местные медчасти, а СИЗО-1 в Перми примет на работу врача-терапевта и врача-хирурга. Медицинским специалистам предлагают зарплату от 35 до 50 тысяч рублей. О дефиците врачей, медсестер и фельдшеров в колониях и СИЗО Пермского края URA.RU писало ранее. Минувшим летом колония «Белый лебедь» не смогла найти врачей, чтобы провести медосмотр осужденных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае колониям не хватает врачей. Это выяснил корреспондент URA.RU, ознакомившийся с перечнем вакансий (имеется в распоряжении информагентства) медсанчасти №5, подведомственной региональному ГУ ФСИН. Согласно информации ведомства, исправительным учреждениям требуются начальники медицинских частей, хирурги, терапевты, анестезиолог, невролог и психиатр. Так, ИК-2 в Соликамске («Белый лебедь»), где отбывают пожизненный срок самые опасные преступники, ищет врача-терапевта в медсанчасть №11 и врача-психиатра в ведомственную больницу №2. В эту же больницу ИК №9, также расположенной в Соликамске, нужны начальники терапевтического и хирургического отделений, врач-невролог, врач-сердечно-сосудистый хирург. ИК №40 в Кунгуре и ИК №35 в Чусовом требуются начальники в местные медчасти, а СИЗО-1 в Перми примет на работу врача-терапевта и врача-хирурга. Медицинским специалистам предлагают зарплату от 35 до 50 тысяч рублей. О дефиците врачей, медсестер и фельдшеров в колониях и СИЗО Пермского края URA.RU писало ранее. Минувшим летом колония «Белый лебедь» не смогла найти врачей, чтобы провести медосмотр осужденных.