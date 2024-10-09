В Тюмени на борьбу со снегом выпустят почти 200 единиц техники

В Тюмени 10 октября на дороги выйдет почти 200 единиц снегоуборочной техники
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка тюменских дорог начнется с ночи
Уборка тюменских дорог начнется с ночи Фото:

Из-за грядущего первого снегопада в Тюмени в ночь на 10 октября на дороги выпустят почти 200 единиц техники и более 270 рабочих. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«Подрядные организации заранее были предупреждены о неблагоприятных погодных условиях и теперь проводят инструктаж рабочих, чтобы подготовиться к непогоде в соответствии с установленными требованиями. В ночную смену 10 октября будут работать 197 единиц техники и более 270 рабочих», — сообщили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что ранним утром 10 октября в Тюмени выпадет первый снег. Пик осадков придется на 11:00.

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Из-за грядущего первого снегопада в Тюмени в ночь на 10 октября на дороги выпустят почти 200 единиц техники и более 270 рабочих. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «Подрядные организации заранее были предупреждены о неблагоприятных погодных условиях и теперь проводят инструктаж рабочих, чтобы подготовиться к непогоде в соответствии с установленными требованиями. В ночную смену 10 октября будут работать 197 единиц техники и более 270 рабочих», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU писало, что ранним утром 10 октября в Тюмени выпадет первый снег. Пик осадков придется на 11:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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