В Тюмени на борьбу со снегом выпустят почти 200 единиц техники

Из-за грядущего первого снегопада в Тюмени в ночь на 10 октября на дороги выпустят почти 200 единиц техники и более 270 рабочих. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.
«Подрядные организации заранее были предупреждены о неблагоприятных погодных условиях и теперь проводят инструктаж рабочих, чтобы подготовиться к непогоде в соответствии с установленными требованиями. В ночную смену 10 октября будут работать 197 единиц техники и более 270 рабочих», — сообщили в администрации.
Ранее URA.RU писало, что ранним утром 10 октября в Тюмени выпадет первый снег. Пик осадков придется на 11:00.
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