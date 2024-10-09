На Тюмень надвигается снег. Карта

Первый снег в Тюмени начнется с 5:00 до 8:00 10 октября
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Снегопад в Тюмени начнется утром 10 октября
Снегопад в Тюмени начнется утром 10 октября Фото:

Первый снег выпадет в Тюмени в промежуток между 05:00 и 08:00 10 октября. Об этом свидетельствуют данные метеосервиса Ventusky.

«Осадки, Тюмень. Снежный циклон достигнет города в промежутке между 05:00 и 08:00 10 октября», — следует из данных сервиса.

Покинуть город циклон должен к 17:00. Максимальное количество осадков, которые выпадут 10 октября, метеосервис оценивает в один сантиметр. Пик придется на 11:00.

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Первый снег выпадет в Тюмени в промежуток между 05:00 и 08:00 10 октября. Об этом свидетельствуют данные метеосервиса Ventusky. «Осадки, Тюмень. Снежный циклон достигнет города в промежутке между 05:00 и 08:00 10 октября», — следует из данных сервиса. Покинуть город циклон должен к 17:00. Максимальное количество осадков, которые выпадут 10 октября, метеосервис оценивает в один сантиметр. Пик придется на 11:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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