Снегопад в Тюмени начнется утром 10 октября
Первый снег выпадет в Тюмени в промежуток между 05:00 и 08:00 10 октября. Об этом свидетельствуют данные метеосервиса Ventusky.
«Осадки, Тюмень. Снежный циклон достигнет города в промежутке между 05:00 и 08:00 10 октября», — следует из данных сервиса.
Покинуть город циклон должен к 17:00. Максимальное количество осадков, которые выпадут 10 октября, метеосервис оценивает в один сантиметр. Пик придется на 11:00.
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