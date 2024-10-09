В ЯНАО задержали начальника УФНС, а кандидаты в мэры завершили подачу документов: события дня

Яну Калюжину подозревают в получении взятки в виде Porsche Cayenne
На Ямале задержали начальницу УФНС по ЯНАО. Чиновницу подозревают в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne. Конкурсные комиссии завершили прием документов кандидатов в мэры Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги. Больше всего желающих стать мэром оказалось в столице Ямала. Об этих и других событиях 9 октября читайте на URA.RU.
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