Задержанный VIP-силовик пытался с помощью взятки узаконить ЖК «Алое поле»

10 октября 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

Строительство небоскреба в центре Челябинска началось со скандала, а закончилось арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанный за взятку замначальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области Александр Калитюк, предварительно, пытался с помощью подкупа ввести в эксплуатацию долгострой в ЖК «Алое поле». Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Калитюк, предварительно, с помощью взятки хотел помочь ввести в эксплуатацию челябинский долгострой в ЖК „Алое поле“. Его жена Анна является дочерью одного из застройщиков ЖК и имеет недвижимость в этом комплексе. Скорее всего, замначальника центра „Э“ попросили помочь и он стал посредником в передаче взятки в размере 3,5 млн рублей», — отмечает Mash. 32-этажный комплекс ЖК «Алое поле» начали строить в 2022 году. Уже на старте строительства квартиры в ЖК стали одними из самых дорогих в Челябинске, однако стройка началась со скандалов и судов. Высотка оказалась на участке федеральной земли, мэрия была против, начались суды и иски. Сдача ЖК «Алое поле», где на данный момент уже проданы почти все квартиры, затягивалась. Застройщик никак не мог получить разрешение на ввод в эксплуатацию квартир. При этом не могли открыться фитнес-клуб и супермаркет «Перекресток». Причем в фитнес-клуб горожане уже купили абонементы, а супермаркет «Перекресток» закрылся и никак не мог переехать в здание ЖК «Алое поле». Калитюка задержали вечером 8 октября после погони со стрельбой, когда он попытался скрыться. Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ. Они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В пресс-службе СУ СК России по региону ранее показал кадры обыска задержанного за взятку VIP-полицейского. В ведомстве уточнили, что по данным следствия до 8 октября полицейский стал посредником при передаче взятки в размере 3,5 миллиона рублей. Деньги были предназначены в качестве оплаты за содействие в решении гражданско-правового спора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный за взятку замначальника одного из отделов Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области Александр Калитюк, предварительно, пытался с помощью подкупа ввести в эксплуатацию долгострой в ЖК «Алое поле». Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Калитюк, предварительно, с помощью взятки хотел помочь ввести в эксплуатацию челябинский долгострой в ЖК „Алое поле“. Его жена Анна является дочерью одного из застройщиков ЖК и имеет недвижимость в этом комплексе. Скорее всего, замначальника центра „Э“ попросили помочь и он стал посредником в передаче взятки в размере 3,5 млн рублей», — отмечает Mash. 32-этажный комплекс ЖК «Алое поле» начали строить в 2022 году. Уже на старте строительства квартиры в ЖК стали одними из самых дорогих в Челябинске, однако стройка началась со скандалов и судов. Высотка оказалась на участке федеральной земли, мэрия была против, начались суды и иски. Сдача ЖК «Алое поле», где на данный момент уже проданы почти все квартиры, затягивалась. Застройщик никак не мог получить разрешение на ввод в эксплуатацию квартир. При этом не могли открыться фитнес-клуб и супермаркет «Перекресток». Причем в фитнес-клуб горожане уже купили абонементы, а супермаркет «Перекресток» закрылся и никак не мог переехать в здание ЖК «Алое поле». Калитюка задержали вечером 8 октября после погони со стрельбой, когда он попытался скрыться. Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ. Они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. В пресс-службе СУ СК России по региону ранее показал кадры обыска задержанного за взятку VIP-полицейского. В ведомстве уточнили, что по данным следствия до 8 октября полицейский стал посредником при передаче взятки в размере 3,5 миллиона рублей. Деньги были предназначены в качестве оплаты за содействие в решении гражданско-правового спора.