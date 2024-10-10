Мощный ураган «Милтон» снес дома во Флориде: что происходит в штате, предупреждения Жириновского о катастрофе

Жириновский предупреждал американцев о наводнении из-за разрушительного урагана
© Служба новостей «URA.RU»
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Ураган уже разрушил 125 домов
Ураган уже разрушил 125 домов Фото:

Ураган «Милтон» достиг побережья Флориды в США в районе Сиеста-Ки. Максимальная скорость ветра достигла 57 метров в секунду. В социальных сетях уже появились ролики 2003 года с главой ЛДПР Владимиром Жириновским, где он заявляет о том, что Штаты ждет затопление. Подробнее о буйстве стихии и последствиях, — в материале URA.RU.

Флорида в страхе ждет «Милтона»

Жители Флориды, еще не оправившиеся от последствий урагана «Хелен», заявили, что не успевают подготовиться к надвигающейся стихии. «Мы просто слишком устали… На данный момент мы держимся, но я не знаю, что будет дальше», — рассказал Марк Ламби, житель Нью-Порт-Ричи, РИА Новости.

На данный момент около 800 тысяч жителей остались без электричества из-за урагана, сообщает ABC News. Глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри заявил, что ветер снес 125 домов, большая часть из которых — мобильные конструкции или комплексы для пожилых.

Посольство рекомендовало россиянам в США проявить осторожность

Посольство России в Вашингтоне рекомендовало российским туристам и проживающим в США соотечественникам быть осторожнее. «Скорость ветра может достигать 200 км в час, уровень воды в прибрежных районах может превысить 1,5–2 метра», — сообщает посольство в своем telegram-канале.

Михаил Фарфел, основатель Российско-Американского Общественного Центра Флориды, заявил, что жители центральной части штата, где предупреждение не было объявлено, предпочитают оставаться в домах. «У всех заготовки воды и продовольствия, полные бензобаки, фонарики, генераторы», — рассказал Фарфел РИА Новости.

В США отметили снижение мощности урагана «Милтон»

Мощность «Милтона» снижена до третьей по шкале Саффира-Симпсона (с замедлением ветра ниже 200 километров в час), что слабее урагана «Хелен», обрушившегося на США в сентябре. Об этом говорится в обновленных данных Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Максимальная скорость ветра составляет около 120 миль в час (195 километров в час) с более сильными порывами. Однако ураган все еще может быть опасен для побережья.

Жителей предупредили о жертвах, которые принесет ураган «Милтон»

По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, надвигающийся ураган принесет жертвы среди мирного населения. «Будет мудро перейти в укрытие. Если многие останутся, то, к сожалению, будут жертвы. Я не думаю, что есть какой-либо способ избежать этого», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, шторм принесет множество разрушений и уничтожит жилье сотен американцев. Он также заявил, что оставшиеся в домах люди окажутся в беде.

На фоне урагана «Милтон» прошли торнадо

О приближении урагана к Флориде заявили в метеорологической службе. Там отметили, что одним из признаком стали быстрые и опасные торнадо, которые прокатились по штату и быстро исчезли. «Это очень благоприятная среда для возникновения быстрых и опасных торнадо», — написала национальная метеорологическая служба Майами в соцсети Х.

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Ураган «Милтон» достиг побережья Флориды в США в районе Сиеста-Ки. Максимальная скорость ветра достигла 57 метров в секунду. В социальных сетях уже появились ролики 2003 года с главой ЛДПР Владимиром Жириновским, где он заявляет о том, что Штаты ждет затопление. Подробнее о буйстве стихии и последствиях, — в материале URA.RU. Флорида в страхе ждет «Милтона» Жители Флориды, еще не оправившиеся от последствий урагана «Хелен», заявили, что не успевают подготовиться к надвигающейся стихии. «Мы просто слишком устали… На данный момент мы держимся, но я не знаю, что будет дальше», — рассказал Марк Ламби, житель Нью-Порт-Ричи, РИА Новости. На данный момент около 800 тысяч жителей остались без электричества из-за урагана, сообщает ABC News. Глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри заявил, что ветер снес 125 домов, большая часть из которых — мобильные конструкции или комплексы для пожилых. Посольство рекомендовало россиянам в США проявить осторожность Посольство России в Вашингтоне рекомендовало российским туристам и проживающим в США соотечественникам быть осторожнее. «Скорость ветра может достигать 200 км в час, уровень воды в прибрежных районах может превысить 1,5–2 метра», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Михаил Фарфел, основатель Российско-Американского Общественного Центра Флориды, заявил, что жители центральной части штата, где предупреждение не было объявлено, предпочитают оставаться в домах. «У всех заготовки воды и продовольствия, полные бензобаки, фонарики, генераторы», — рассказал Фарфел РИА Новости. В США отметили снижение мощности урагана «Милтон» Мощность «Милтона» снижена до третьей по шкале Саффира-Симпсона (с замедлением ветра ниже 200 километров в час), что слабее урагана «Хелен», обрушившегося на США в сентябре. Об этом говорится в обновленных данных Национального центра по наблюдению за ураганами США. Максимальная скорость ветра составляет около 120 миль в час (195 километров в час) с более сильными порывами. Однако ураган все еще может быть опасен для побережья. Жителей предупредили о жертвах, которые принесет ураган «Милтон» По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, надвигающийся ураган принесет жертвы среди мирного населения. «Будет мудро перейти в укрытие. Если многие останутся, то, к сожалению, будут жертвы. Я не думаю, что есть какой-либо способ избежать этого», — приводит его слова РИА Новости. По его словам, шторм принесет множество разрушений и уничтожит жилье сотен американцев. Он также заявил, что оставшиеся в домах люди окажутся в беде. На фоне урагана «Милтон» прошли торнадо О приближении урагана к Флориде заявили в метеорологической службе. Там отметили, что одним из признаком стали быстрые и опасные торнадо, которые прокатились по штату и быстро исчезли. «Это очень благоприятная среда для возникновения быстрых и опасных торнадо», — написала национальная метеорологическая служба Майами в соцсети Х.
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