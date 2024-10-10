Мощный ураган «Милтон» снес дома во Флориде: что происходит в штате, предупреждения Жириновского о катастрофе

Ураган «Милтон» достиг побережья Флориды в США в районе Сиеста-Ки. Максимальная скорость ветра достигла 57 метров в секунду. В социальных сетях уже появились ролики 2003 года с главой ЛДПР Владимиром Жириновским, где он заявляет о том, что Штаты ждет затопление. Подробнее о буйстве стихии и последствиях, — в материале URA.RU.
Флорида в страхе ждет «Милтона»
Жители Флориды, еще не оправившиеся от последствий урагана «Хелен», заявили, что не успевают подготовиться к надвигающейся стихии. «Мы просто слишком устали… На данный момент мы держимся, но я не знаю, что будет дальше», — рассказал Марк Ламби, житель Нью-Порт-Ричи, РИА Новости.
На данный момент около 800 тысяч жителей остались без электричества из-за урагана, сообщает ABC News. Глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри заявил, что ветер снес 125 домов, большая часть из которых — мобильные конструкции или комплексы для пожилых.
Посольство рекомендовало россиянам в США проявить осторожность
Посольство России в Вашингтоне рекомендовало российским туристам и проживающим в США соотечественникам быть осторожнее. «Скорость ветра может достигать 200 км в час, уровень воды в прибрежных районах может превысить 1,5–2 метра», — сообщает посольство в своем telegram-канале.
Михаил Фарфел, основатель Российско-Американского Общественного Центра Флориды, заявил, что жители центральной части штата, где предупреждение не было объявлено, предпочитают оставаться в домах. «У всех заготовки воды и продовольствия, полные бензобаки, фонарики, генераторы», — рассказал Фарфел РИА Новости.
В США отметили снижение мощности урагана «Милтон»
Мощность «Милтона» снижена до третьей по шкале Саффира-Симпсона (с замедлением ветра ниже 200 километров в час), что слабее урагана «Хелен», обрушившегося на США в сентябре. Об этом говорится в обновленных данных Национального центра по наблюдению за ураганами США.
Максимальная скорость ветра составляет около 120 миль в час (195 километров в час) с более сильными порывами. Однако ураган все еще может быть опасен для побережья.
Жителей предупредили о жертвах, которые принесет ураган «Милтон»
По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, надвигающийся ураган принесет жертвы среди мирного населения. «Будет мудро перейти в укрытие. Если многие останутся, то, к сожалению, будут жертвы. Я не думаю, что есть какой-либо способ избежать этого», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, шторм принесет множество разрушений и уничтожит жилье сотен американцев. Он также заявил, что оставшиеся в домах люди окажутся в беде.
На фоне урагана «Милтон» прошли торнадо
О приближении урагана к Флориде заявили в метеорологической службе. Там отметили, что одним из признаком стали быстрые и опасные торнадо, которые прокатились по штату и быстро исчезли. «Это очень благоприятная среда для возникновения быстрых и опасных торнадо», — написала национальная метеорологическая служба Майами в соцсети Х.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.