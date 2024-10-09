В Екатеринбурге пошел первый снег. Его заметили корреспондент URA.RU и читатели агентства.
Как видно на кадрах, снег не очень густой, который тает, падая на асфальт. Ранее синоптики прогнозировали, что снегопад начнется 10 октября и, вероятно, продлится до 11-го. Погода существенно изменится, столбик термометра покажет минусовые температуры, также образуется гололедица.
В глубинке Свердловской области снег пошел уже накануне, 9 числа. Например, его наблюдали в Нижнем Тагиле и Верхней Салде. На Серовском тракте снегопады осложнили движение. Расчищать дороги выдвинулась спецтехника.
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