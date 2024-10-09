09 октября 2024

В Екатеринбурге пошел снег. Видео

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Вслед за первым снегом наступит настоящая зима Фото:

В Екатеринбурге пошел первый снег. Его заметили корреспондент URA.RU и читатели агентства.

Как видно на кадрах, снег не очень густой, который тает, падая на асфальт. Ранее синоптики прогнозировали, что снегопад начнется 10 октября и, вероятно, продлится до 11-го. Погода существенно изменится, столбик термометра покажет минусовые температуры, также образуется гололедица.

В глубинке Свердловской области снег пошел уже накануне, 9 числа. Например, его наблюдали в Нижнем Тагиле и Верхней Салде. На Серовском тракте снегопады осложнили движение. Расчищать дороги выдвинулась спецтехника.

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В Екатеринбурге пошел первый снег. Его заметили корреспондент URA.RU и читатели агентства. Как видно на кадрах, снег не очень густой, который тает, падая на асфальт. Ранее синоптики прогнозировали, что снегопад начнется 10 октября и, вероятно, продлится до 11-го. Погода существенно изменится, столбик термометра покажет минусовые температуры, также образуется гололедица. В глубинке Свердловской области снег пошел уже накануне, 9 числа. Например, его наблюдали в Нижнем Тагиле и Верхней Салде. На Серовском тракте снегопады осложнили движение. Расчищать дороги выдвинулась спецтехника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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