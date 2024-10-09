Челябинский застройщик опроверг связь с задержанным VIP-сотрудником Центра «Э»

10 октября 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Застройщик ЖК «Алое поле» защищает свою деловую репутацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В компании «Южуралспецмонтажстрой», занимающейся строительством ЖК «Алое поле» в Челябинске, опровергли информацию о причастности к ее деятельности начальника одного из отделов Центра «Э» Александр Калитюка. По словам представителя застройщика адвоката Михаила Димитрова, компания решает все свои вопросы исключительно в правовом поле, не прибегая к незаконным методам. «Все действия компании находятся в публичной плоскости. ЖК «Алое поле» имеет большое количество дольщиков, поэтому за деятельностью застройщика наблюдает прокуратура Челябинской области, процесс ввода ЖК «Алое поле находится на ее контроле. Арбитражный процесс, в результате которого рассмотрен вопрос о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, также проходил с участием прокурора и само решение суда было оглашено еще в конце августа. То есть, все решения были приняты законно. При чем тут недавние события с задержанием Калитюка — мы не понимаем», — сообщил URA.RU Димитров. Он отметил, что сейчас обеспокоенные подобными новостями дольщики «обрывают телефон». Людей можно понять — они хотят заехать в новые квартиры как можно скорее. Проверки застройщика, из-за которых он не сможет вовремя сдать покупателям квартиры, никому не нужны. О связи Калитюка и «Южуралспецмонтажстрой» СМИ написали на основании того, что жена силовика является дочерью застройщика и имеет недвижимость в ЖК «Алое поле». Якобы, ей было важно получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию и она попросила помощи у мужа. Калитюка задержали сотрудники УФСБ по региону. Полицейский попытался скрыться, но сделать это ему не дали. Его обвинили в посредничестве при передаче взяток. По данным следствия, в период до 8 октября текущего года Калитюк выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 млн рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В компании «Южуралспецмонтажстрой», занимающейся строительством ЖК «Алое поле» в Челябинске, опровергли информацию о причастности к ее деятельности начальника одного из отделов Центра «Э» Александр Калитюка. По словам представителя застройщика адвоката Михаила Димитрова, компания решает все свои вопросы исключительно в правовом поле, не прибегая к незаконным методам. «Все действия компании находятся в публичной плоскости. ЖК «Алое поле» имеет большое количество дольщиков, поэтому за деятельностью застройщика наблюдает прокуратура Челябинской области, процесс ввода ЖК «Алое поле находится на ее контроле. Арбитражный процесс, в результате которого рассмотрен вопрос о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, также проходил с участием прокурора и само решение суда было оглашено еще в конце августа. То есть, все решения были приняты законно. При чем тут недавние события с задержанием Калитюка — мы не понимаем», — сообщил URA.RU Димитров. Он отметил, что сейчас обеспокоенные подобными новостями дольщики «обрывают телефон». Людей можно понять — они хотят заехать в новые квартиры как можно скорее. Проверки застройщика, из-за которых он не сможет вовремя сдать покупателям квартиры, никому не нужны. О связи Калитюка и «Южуралспецмонтажстрой» СМИ написали на основании того, что жена силовика является дочерью застройщика и имеет недвижимость в ЖК «Алое поле». Якобы, ей было важно получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию и она попросила помощи у мужа. Калитюка задержали сотрудники УФСБ по региону. Полицейский попытался скрыться, но сделать это ему не дали. Его обвинили в посредничестве при передаче взяток. По данным следствия, в период до 8 октября текущего года Калитюк выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 млн рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора.