Сенатор от Курганской области Елена Перминова в составе делегации Совета Федерации, возглавляемой Валентиной Матвиенко, принимает участие в восьмом межпарламентском форуме «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества». Об этом Перминова рассказала в своем telegram-канале.
«Сегодня мы в Республике Таджикистан — официальная делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко участвуем в восьмом межпарламентском форуме „Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества“. Сотрудничество с Таджикистаном, в том числе на парламентском и региональном уровнях, традиционно находятся среди приоритетов российской внешней политики и межпарламентской деятельности СФ», — отметила она в своем канале.
Пленарное заседание форума открыли главы верхних палат парламентов — председатель Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали и Валентина Матвиенко. В рамках форума было отмечено, что более 70 российских регионов поддерживают торгово-экономические отношения с Таджикистаном, а в различных сферах заключено свыше 80 соглашений.
Сенатор от Курганской области Елена Перминова приняла участие в форуме по развитию сотрудничества с Таджикистаном
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Сенатор от Курганской области Елена Перминова в составе делегации Совета Федерации, возглавляемой Валентиной Матвиенко, принимает участие в восьмом межпарламентском форуме «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества». Об этом Перминова рассказала в своем telegram-канале. «Сегодня мы в Республике Таджикистан — официальная делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко участвуем в восьмом межпарламентском форуме „Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества“. Сотрудничество с Таджикистаном, в том числе на парламентском и региональном уровнях, традиционно находятся среди приоритетов российской внешней политики и межпарламентской деятельности СФ», — отметила она в своем канале. Пленарное заседание форума открыли главы верхних палат парламентов — председатель Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали и Валентина Матвиенко. В рамках форума было отмечено, что более 70 российских регионов поддерживают торгово-экономические отношения с Таджикистаном, а в различных сферах заключено свыше 80 соглашений.