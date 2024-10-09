Курганский сенатор Перминова поучаствовала в форуме по развитию сотрудничества с Таджикистаном. Фото

Сенатор из Кургана Перминова участвует в форуме «Россия — Таджикистан»

10 октября 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Елена Перминова в составе делегации Совета Федерации побывала на форуме в Таджикистане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор от Курганской области Елена Перминова в составе делегации Совета Федерации, возглавляемой Валентиной Матвиенко, принимает участие в восьмом межпарламентском форуме «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества». Об этом Перминова рассказала в своем telegram-канале. «Сегодня мы в Республике Таджикистан — официальная делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко участвуем в восьмом межпарламентском форуме „Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества“. Сотрудничество с Таджикистаном, в том числе на парламентском и региональном уровнях, традиционно находятся среди приоритетов российской внешней политики и межпарламентской деятельности СФ», — отметила она в своем канале. Пленарное заседание форума открыли главы верхних палат парламентов — председатель Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали и Валентина Матвиенко. В рамках форума было отмечено, что более 70 российских регионов поддерживают торгово-экономические отношения с Таджикистаном, а в различных сферах заключено свыше 80 соглашений. Сенатор от Курганской области Елена Перминова приняла участие в форуме по развитию сотрудничества с Таджикистаном Фото: TG-канал Сенатор РФ Елена Перминова Сенаторы Совета Федерации РФ во главе с Валентиной Матвиенко участвуют в форуме «Россия — Таджикистан» Фото: TG-канал Сенатор РФ Елена Перминова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор от Курганской области Елена Перминова в составе делегации Совета Федерации, возглавляемой Валентиной Матвиенко, принимает участие в восьмом межпарламентском форуме «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества». Об этом Перминова рассказала в своем telegram-канале. «Сегодня мы в Республике Таджикистан — официальная делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко участвуем в восьмом межпарламентском форуме „Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества“. Сотрудничество с Таджикистаном, в том числе на парламентском и региональном уровнях, традиционно находятся среди приоритетов российской внешней политики и межпарламентской деятельности СФ», — отметила она в своем канале. Пленарное заседание форума открыли главы верхних палат парламентов — председатель Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали и Валентина Матвиенко. В рамках форума было отмечено, что более 70 российских регионов поддерживают торгово-экономические отношения с Таджикистаном, а в различных сферах заключено свыше 80 соглашений.