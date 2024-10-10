Власти Салехарда решили жилищный вопрос семей, пострадавших от пожара

Администрация Салехарда сообщила, что жильцам сгоревшей деревяшки выдадут ключи от нового жилья. Две семьи, пострадавшие от пожара, заедут в квартиры уже сегодня. Об этом сообщили в мэрии.
«Городские власти нашли возможность решить жилищный вопрос людей, чьи квартиры пострадали в результате ночного пожара. Две семьи, ранее проживающие по адресу: улица Ангальский Мыс, 12, уже сегодня смогут заехать в квартиры», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда.
Ранее URA.RU сообщило, что в Салехарде случилось возгорание в жилом доме по улице Ангальский Мыс. Локализация пожара заняла у спасателей час. Фактически в доме, который после пожара не подлежит восстановлению, проживало три человека, один из которых погиб. Проводится доследственная проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!