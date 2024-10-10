Власти Салехарда решили жилищный вопрос семей, пострадавших от пожара

В Салехарде жильцам сгоревшей деревяшки выдадут ключи от новых квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцам сгоревшего дома поможет администрация
Жильцам сгоревшего дома поможет администрация Фото:

Администрация Салехарда сообщила, что жильцам сгоревшей деревяшки выдадут ключи от нового жилья. Две семьи, пострадавшие от пожара, заедут в квартиры уже сегодня. Об этом сообщили в мэрии.

«Городские власти нашли возможность решить жилищный вопрос людей, чьи квартиры пострадали в результате ночного пожара. Две семьи, ранее проживающие по адресу: улица Ангальский Мыс, 12, уже сегодня смогут заехать в квартиры», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

Ранее URA.RU сообщило, что в Салехарде случилось возгорание в жилом доме по улице Ангальский Мыс. Локализация пожара заняла у спасателей час. Фактически в доме, который после пожара не подлежит восстановлению, проживало три человека, один из которых погиб. Проводится доследственная проверка

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Администрация Салехарда сообщила, что жильцам сгоревшей деревяшки выдадут ключи от нового жилья. Две семьи, пострадавшие от пожара, заедут в квартиры уже сегодня. Об этом сообщили в мэрии. «Городские власти нашли возможность решить жилищный вопрос людей, чьи квартиры пострадали в результате ночного пожара. Две семьи, ранее проживающие по адресу: улица Ангальский Мыс, 12, уже сегодня смогут заехать в квартиры», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Ранее URA.RU сообщило, что в Салехарде случилось возгорание в жилом доме по улице Ангальский Мыс. Локализация пожара заняла у спасателей час. Фактически в доме, который после пожара не подлежит восстановлению, проживало три человека, один из которых погиб. Проводится доследственная проверка. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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