09 октября 2024

В Салехарде СК проверит пожар в «деревяшке» по факту гибели мужчины. Видео

На месте прошедшего ночью пожара в Салехарде работает Следственный комитет
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ночного пожара работает Следственный комитет
На месте ночного пожара работает Следственный комитет Фото:

В Салехарде проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Об этом сообщает Следственный комитет по ЯНАО.

«По данным следствия, в ночное время 10 октября 2024 года при тушении пожара в жилом доме по улице Ангальский Мыс обнаружено тело мужчины», — передает СУ СК по ЯНАО. В полночь жители сообщили о возгорании.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Им предстоит выяснить причину возгорания и определить все обстоятельства.

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В Салехарде проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Об этом сообщает Следственный комитет по ЯНАО. «По данным следствия, в ночное время 10 октября 2024 года при тушении пожара в жилом доме по улице Ангальский Мыс обнаружено тело мужчины», — передает СУ СК по ЯНАО. В полночь жители сообщили о возгорании. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Им предстоит выяснить причину возгорания и определить все обстоятельства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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