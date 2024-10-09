На месте ночного пожара работает Следственный комитет
В Салехарде проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Об этом сообщает Следственный комитет по ЯНАО.
«По данным следствия, в ночное время 10 октября 2024 года при тушении пожара в жилом доме по улице Ангальский Мыс обнаружено тело мужчины», — передает СУ СК по ЯНАО. В полночь жители сообщили о возгорании.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Им предстоит выяснить причину возгорания и определить все обстоятельства.
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