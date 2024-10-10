Президент Сербии Вучич осудил действия России на Украине

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Александр Вучич осудил действия России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Информацию об этом передает N1.

По данным издания, Вучич принял участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии. По итогам встречи была подписана декларация, в которой осуждаются действия России на Украине. Документ подписал, в том числе Вучич. Помимо этого, в декларации отрицается признание новых регионов РФ, выражается поддержка Украине.

Летом вице-премьер Сербии Александар Вулин обещал, что страна не будет вводить антироссийские санкции. Он утверждал, что Сербия вправе сама выбирать союзников. 7 октября стало известно, что Вучич впервые за восемь лет не поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.

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Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Информацию об этом передает N1. По данным издания, Вучич принял участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии. По итогам встречи была подписана декларация, в которой осуждаются действия России на Украине. Документ подписал, в том числе Вучич. Помимо этого, в декларации отрицается признание новых регионов РФ, выражается поддержка Украине. Летом вице-премьер Сербии Александар Вулин обещал, что страна не будет вводить антироссийские санкции. Он утверждал, что Сербия вправе сама выбирать союзников. 7 октября стало известно, что Вучич впервые за восемь лет не поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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