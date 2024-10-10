Президент Сербии Вучич осудил действия России на Украине

10 октября 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Александр Вучич осудил действия России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Информацию об этом передает N1. По данным издания, Вучич принял участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии. По итогам встречи была подписана декларация, в которой осуждаются действия России на Украине. Документ подписал, в том числе Вучич. Помимо этого, в декларации отрицается признание новых регионов РФ, выражается поддержка Украине. Летом вице-премьер Сербии Александар Вулин обещал, что страна не будет вводить антироссийские санкции. Он утверждал, что Сербия вправе сама выбирать союзников. 7 октября стало известно, что Вучич впервые за восемь лет не поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Информацию об этом передает N1. По данным издания, Вучич принял участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии. По итогам встречи была подписана декларация, в которой осуждаются действия России на Украине. Документ подписал, в том числе Вучич. Помимо этого, в декларации отрицается признание новых регионов РФ, выражается поддержка Украине. Летом вице-премьер Сербии Александар Вулин обещал, что страна не будет вводить антироссийские санкции. Он утверждал, что Сербия вправе сама выбирать союзников. 7 октября стало известно, что Вучич впервые за восемь лет не поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.