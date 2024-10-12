«Пишут, что есть яхты»: дочь арестованного свердловского мэра рассказала об имуществе семьи

У арестованного по обвинению в коррупции мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова есть только две квартиры и купленная в кредит машина. Об этом URA.RU заявила его дочь Елизавета.
«[В соцсетях] пишут, что мы богато живем, что у папы в собственности яхты. Но это неправда. У нас одна квартира в поселке Буланаше, которую папа купил еще в 90-х при переезде из Копейска. Есть квартира, которая досталась папе по наследству от бабушки. В ней сейчас никто не живет. И есть машина, купленная в кредит — вот и все. Над папой даже родственники смеялись: „Костя, ты столько работаешь, а все не можешь даже в ипотеку квартиру купить“», — рассказала Елизавета Трофимова.
Она считает незаконным уголовное преследование своего отца. «Никаких взяток он не брал. Он нас с сестрой всегда учил, что чужое брать не нужно. И сейчас попал вот в такую историю. Он очень многое сделал для города, старался во благо людей. Видимо, добрых людей не любят», — заключила собеседница.
Ее отца задержали 18 сентября в кабинете в администрации. Трофимова обвиняют в получении крупной взятки. Сам он свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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