«Пишут, что есть яхты»: дочь арестованного свердловского мэра рассказала об имуществе семьи

Дочь главы Артемовского Трофимова вступилась за него, пока он в СИЗО

13 октября 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Константин Трофимов сейчас находится в екатеринбургском СИЗО-1 Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Артемовском задержали мэра У арестованного по обвинению в коррупции мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова есть только две квартиры и купленная в кредит машина. Об этом URA.RU заявила его дочь Елизавета. «[В соцсетях] пишут, что мы богато живем, что у папы в собственности яхты. Но это неправда. У нас одна квартира в поселке Буланаше, которую папа купил еще в 90-х при переезде из Копейска. Есть квартира, которая досталась папе по наследству от бабушки. В ней сейчас никто не живет. И есть машина, купленная в кредит — вот и все. Над папой даже родственники смеялись: „Костя, ты столько работаешь, а все не можешь даже в ипотеку квартиру купить“», — рассказала Елизавета Трофимова. Она считает незаконным уголовное преследование своего отца. «Никаких взяток он не брал. Он нас с сестрой всегда учил, что чужое брать не нужно. И сейчас попал вот в такую историю. Он очень многое сделал для города, старался во благо людей. Видимо, добрых людей не любят», — заключила собеседница. Ее отца задержали 18 сентября в кабинете в администрации. Трофимова обвиняют в получении крупной взятки. Сам он свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У арестованного по обвинению в коррупции мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова есть только две квартиры и купленная в кредит машина. Об этом URA.RU заявила его дочь Елизавета. «[В соцсетях] пишут, что мы богато живем, что у папы в собственности яхты. Но это неправда. У нас одна квартира в поселке Буланаше, которую папа купил еще в 90-х при переезде из Копейска. Есть квартира, которая досталась папе по наследству от бабушки. В ней сейчас никто не живет. И есть машина, купленная в кредит — вот и все. Над папой даже родственники смеялись: „Костя, ты столько работаешь, а все не можешь даже в ипотеку квартиру купить“», — рассказала Елизавета Трофимова. Она считает незаконным уголовное преследование своего отца. «Никаких взяток он не брал. Он нас с сестрой всегда учил, что чужое брать не нужно. И сейчас попал вот в такую историю. Он очень многое сделал для города, старался во благо людей. Видимо, добрых людей не любят», — заключила собеседница. Ее отца задержали 18 сентября в кабинете в администрации. Трофимова обвиняют в получении крупной взятки. Сам он свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.