Омбудсмен Москалькова анонсировала встречу с украинским коллегой

10 октября 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова ожидает скорой встречи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшее время планируется встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Омбудсмены обсудят условия содержания пленных и судьбу жителей Курской области, сообщила Москалькова. «Буквально в ближайшее время наметили встречу с украинским омбудсменом, чтобы обсудить целый ряд вопросов, связанных с условием содержания пленных, с недопустимостью пыток и с судьбой граждан, проживающих на территории Курской области, которые сегодня без их согласия были перемещены в другие места», — заявила Москалькова в эфире телеканала «Россия 24». В последний раз она встречалась с Лубинцом в начале 2023 года, напоминает РБК. Последний раз Россия и Украина обменивались пленными 13 сентября. Тогда домой вернулись 103 военнослужащих РФ. В октябре в плен в Курской области были взяты украинские разведчики. Они отказались от обмена и призвали других украинцев сдаваться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшее время планируется встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Омбудсмены обсудят условия содержания пленных и судьбу жителей Курской области, сообщила Москалькова. «Буквально в ближайшее время наметили встречу с украинским омбудсменом, чтобы обсудить целый ряд вопросов, связанных с условием содержания пленных, с недопустимостью пыток и с судьбой граждан, проживающих на территории Курской области, которые сегодня без их согласия были перемещены в другие места», — заявила Москалькова в эфире телеканала «Россия 24». В последний раз она встречалась с Лубинцом в начале 2023 года, напоминает РБК. Последний раз Россия и Украина обменивались пленными 13 сентября. Тогда домой вернулись 103 военнослужащих РФ. В октябре в плен в Курской области были взяты украинские разведчики. Они отказались от обмена и призвали других украинцев сдаваться.