Омбудсмен Москалькова анонсировала встречу с украинским коллегой

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"Ночь выборов 2024". 17 марта 2024. Москва, москалькова татьяна
Татьяна Москалькова ожидает скорой встречи с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ближайшее время планируется встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Омбудсмены обсудят условия содержания пленных и судьбу жителей Курской области, сообщила Москалькова.

«Буквально в ближайшее время наметили встречу с украинским омбудсменом, чтобы обсудить целый ряд вопросов, связанных с условием содержания пленных, с недопустимостью пыток и с судьбой граждан, проживающих на территории Курской области, которые сегодня без их согласия были перемещены в другие места», — заявила Москалькова в эфире телеканала «Россия 24». В последний раз она встречалась с Лубинцом в начале 2023 года, напоминает РБК.

Последний раз Россия и Украина обменивались пленными 13 сентября. Тогда домой вернулись 103 военнослужащих РФ. В октябре в плен в Курской области были взяты украинские разведчики. Они отказались от обмена и призвали других украинцев сдаваться.

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В ближайшее время планируется встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Омбудсмены обсудят условия содержания пленных и судьбу жителей Курской области, сообщила Москалькова. «Буквально в ближайшее время наметили встречу с украинским омбудсменом, чтобы обсудить целый ряд вопросов, связанных с условием содержания пленных, с недопустимостью пыток и с судьбой граждан, проживающих на территории Курской области, которые сегодня без их согласия были перемещены в другие места», — заявила Москалькова в эфире телеканала «Россия 24». В последний раз она встречалась с Лубинцом в начале 2023 года, напоминает РБК. Последний раз Россия и Украина обменивались пленными 13 сентября. Тогда домой вернулись 103 военнослужащих РФ. В октябре в плен в Курской области были взяты украинские разведчики. Они отказались от обмена и призвали других украинцев сдаваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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