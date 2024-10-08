Пленные украинские разведчики в Курской области отказались от обмена

Пленные разведчики-десантники ВСУ в Курской области отказались от обмена
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Пленные украинцы призвали соотечественников сдаваться Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские разведчики, взятые в плен ВС РФ в Курской области отказались от обмена и призвали других украинцев сдаться. Об этом пишут СМИ.

«Складывайте оружие… Пусть сдаются и хотя бы живыми выйдут. (Если) В обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас», — передают слова пленного РИА Новости. Один из десантников был из Житомира, второй был мобилизован в Черниговской области.

Ранее российские военные спасли новобранцев ВСУ, которые сдались в плен в ДНР, чтобы выжить. По словам одного из пленных, русские обошлись с ними обходительно. Обули, одели и накормили. Новобранцы были без военного опыта, их отправили на фронт под угрозой тюрьмы.

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Украинские разведчики, взятые в плен ВС РФ в Курской области отказались от обмена и призвали других украинцев сдаться. Об этом пишут СМИ. «Складывайте оружие… Пусть сдаются и хотя бы живыми выйдут. (Если) В обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас», — передают слова пленного РИА Новости. Один из десантников был из Житомира, второй был мобилизован в Черниговской области. Ранее российские военные спасли новобранцев ВСУ, которые сдались в плен в ДНР, чтобы выжить. По словам одного из пленных, русские обошлись с ними обходительно. Обули, одели и накормили. Новобранцы были без военного опыта, их отправили на фронт под угрозой тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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