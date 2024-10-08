Пленные украинские разведчики в Курской области отказались от обмена

Украинские разведчики, взятые в плен ВС РФ в Курской области отказались от обмена и призвали других украинцев сдаться. Об этом пишут СМИ.
«Складывайте оружие… Пусть сдаются и хотя бы живыми выйдут. (Если) В обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас», — передают слова пленного РИА Новости. Один из десантников был из Житомира, второй был мобилизован в Черниговской области.
Ранее российские военные спасли новобранцев ВСУ, которые сдались в плен в ДНР, чтобы выжить. По словам одного из пленных, русские обошлись с ними обходительно. Обули, одели и накормили. Новобранцы были без военного опыта, их отправили на фронт под угрозой тюрьмы.
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