Пленные украинские разведчики в Курской области отказались от обмена

Пленные разведчики-десантники ВСУ в Курской области отказались от обмена

08 октября 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Пленные украинцы призвали соотечественников сдаваться Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские разведчики, взятые в плен ВС РФ в Курской области отказались от обмена и призвали других украинцев сдаться. Об этом пишут СМИ. «Складывайте оружие… Пусть сдаются и хотя бы живыми выйдут. (Если) В обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас», — передают слова пленного РИА Новости. Один из десантников был из Житомира, второй был мобилизован в Черниговской области. Ранее российские военные спасли новобранцев ВСУ, которые сдались в плен в ДНР, чтобы выжить. По словам одного из пленных, русские обошлись с ними обходительно. Обули, одели и накормили. Новобранцы были без военного опыта, их отправили на фронт под угрозой тюрьмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские разведчики, взятые в плен ВС РФ в Курской области отказались от обмена и призвали других украинцев сдаться. Об этом пишут СМИ. «Складывайте оружие… Пусть сдаются и хотя бы живыми выйдут. (Если) В обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас», — передают слова пленного РИА Новости. Один из десантников был из Житомира, второй был мобилизован в Черниговской области. Ранее российские военные спасли новобранцев ВСУ, которые сдались в плен в ДНР, чтобы выжить. По словам одного из пленных, русские обошлись с ними обходительно. Обули, одели и накормили. Новобранцы были без военного опыта, их отправили на фронт под угрозой тюрьмы.