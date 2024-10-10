Военкор Подоляка сообщил о «прорывах по всему фронту» в Курской области

Российские войска активизировали наступательные действия в Курской области, прорываясь по всему фронту. Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка.
«Курская область — наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту. У противника здесь сегодня второе „10 сентября“» — пишет Подоляка в своем telegram-канале, сравнивая текущие успехи с предыдущими достижениями российских войск. Военкор также отмечает, что украинские военнослужащие в Любимовке оказались отрезанными от основных сил, а части ВСУ, расположенные севернее Ольговки и Шептуховки, пытаются отступить.
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что ВС РФ начали вторую фазу контрнаступления в Курской области. Уточняется, что российские военные взяли под контроль село Любимовка и стратегический маршрут Суджа-Коренево. Такими темпами российская армия скоро освободит Курскую область, считает командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.
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Российские войска активизировали наступательные действия в Курской области, прорываясь по всему фронту. Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка. «Курская область — наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту. У противника здесь сегодня второе „10 сентября“» — пишет Подоляка в своем telegram-канале, сравнивая текущие успехи с предыдущими достижениями российских войск. Военкор также отмечает, что украинские военнослужащие в Любимовке оказались отрезанными от основных сил, а части ВСУ, расположенные севернее Ольговки и Шептуховки, пытаются отступить. Ранее telegram-канал Mash сообщил, что ВС РФ начали вторую фазу контрнаступления в Курской области. Уточняется, что российские военные взяли под контроль село Любимовка и стратегический маршрут Суджа-Коренево. Такими темпами российская армия скоро освободит Курскую область, считает командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.