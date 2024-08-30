МУС сделал предупреждение Монголии из-за визита Путина

Международный уголовный суд (МУС) рассматривает возможные меры в отношении Монголии из-за скорого визита президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба МУС . Поводом для этого стал отказ страны сотрудничать с судом, несмотря на наличие ордера на арест Путина.
«В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут вынести соответствующее заключение и проинформировать об этом ассамблею государств-участников. После этого ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет необходимыми», — предупредили «Ленту.ру» в суде. Там подчеркнули, что они полагаются на государства в выполнении решений суда, что включает в себя исполнение ордеров на арест.
Рабочий визит Путина в Монголию запланирован на 3 сентября. Сообщается, что президент примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы военных на Халхин-Голе.
Монголия решила не выполнять ордер на арест Путина, который выдал МУС в марте 2023 года. Украина таким положением дел недовольна, МИД страны требует выполнить ордер на арест лидера России. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, визит российского лидера в Монголию готовился тщательно, поэтому Кремль не беспокоится по поводу задержания главы государства.
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