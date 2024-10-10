Кухарок из салехардской школы вызовут на ковер к директору

В соцсетях Салехарда появились жалобы от родителей о том, что их дети с ограниченными возможностями здоровья отказываются ходить в столовую средней общеобразовательной школы №4 — на них кричат сотрудницы буфета и кухни. Администрация школы сообщила URA.RU, что кухарки будут объяснять свое поведение директору.
«Мы увидели обращение в соцсетях с жалобой на сотрудников столовой, которые кричат на детей с ОВЗ, поэтому замдиректора по воспитательной работе Мария Шарафиева пошла в столовую, она попросила объяснительную по этому поводу. Сначала кухонные работники напишут объяснения, а потом мы с ним проведем беседу», — сообщила корреспонденту URA.RU во время личного разговора исполняющая обязанности директора средней общеобразовательной школы №4 Маргарита Кулишкина.
Она сообщила, официальных жалоб от родителей в администрацию школы не поступало. Однако те сообщают в социальных сетях, что проблема отношения работников столовой к детям поднималась среди родителей не раз.
«Не важно с ОВЗ или нет, у меня ребенок отказывается ходить в столовую в этой школе из-за постоянного крика. От испуга последний раз чуть не уронила компот — так руки затряслись. Эту проблему неоднократно поднимали в чате родители, говорили классному руководителю. Результат — ноль», — сообщила в комментариях к посту в группе «Подслушано в Салехарде» женщина под псевдонимом Ольга Ольга.
Корреспондент URA.RU также обратился в департамент образования Салехарда. На момент публикации новости ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщило, что в селе Мужи (Шурышкарский район) школьникам предлагали на обед блюда из заплесневелых овощей. Испорченную морковь обнаружили во время проверки на складе МБОУ «Мужевская средняя образовательная школа им. Н.В. Архангельского.
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