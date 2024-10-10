10 октября 2024

Курганец устроил ритуальный салон на своем подсобном участке и был вызван в суд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцу запретили держать ритуальный салон на своей участке
Курганцу запретили держать ритуальный салон на своей участке Фото:

Прокуратура Каргапольского района (Курганская область) добилась запрета на использование приусадебного участка одним из местных жителей. Мужчина незаконно устроил ритуальный салон на участке, выделенном под подсобное хозяйство. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

«Использование земельного участка не по назначению является нарушением земельного кодекса РФ», — сообщает о причинах иска сайт ведомства. Суд удовлетворил требования прокурора.

На собственника наложили обязанность прекратить неправомерную деятельность. Решение еще не вступило в законную силу.

Житель Каргапольского округа устроил ритуальный салон на своем участке
Житель Каргапольского округа устроил ритуальный салон на своем участке
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свежие новости каждый день в твоем телефоне — подпишитесь на telegram-канал «Курганистан» и читайте первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Каргапольского района (Курганская область) добилась запрета на использование приусадебного участка одним из местных жителей. Мужчина незаконно устроил ритуальный салон на участке, выделенном под подсобное хозяйство. Об этом рассказали в областной прокуратуре. «Использование земельного участка не по назначению является нарушением земельного кодекса РФ», — сообщает о причинах иска сайт ведомства. Суд удовлетворил требования прокурора. На собственника наложили обязанность прекратить неправомерную деятельность. Решение еще не вступило в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...