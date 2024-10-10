Курганцу запретили держать ритуальный салон на своей участке
Прокуратура Каргапольского района (Курганская область) добилась запрета на использование приусадебного участка одним из местных жителей. Мужчина незаконно устроил ритуальный салон на участке, выделенном под подсобное хозяйство. Об этом рассказали в областной прокуратуре.
«Использование земельного участка не по назначению является нарушением земельного кодекса РФ», — сообщает о причинах иска сайт ведомства. Суд удовлетворил требования прокурора.
На собственника наложили обязанность прекратить неправомерную деятельность. Решение еще не вступило в законную силу.
Житель Каргапольского округа устроил ритуальный салон на своем участке
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