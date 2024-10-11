Дзюник объяснил, почему иноагент Галкин мечтает вернуться в Россию

Артисты, уехавшие из страны и признанные в России иноагентами, хотят снять с себя этот статус. Бывший концертный директор группы «Тату» и Smash!, Филиппа Киркорова Леонид Дзюник объяснил URA.RU, зачем это делают Максим Галкин*, Земфира*, Семен Слепаков* и другие.
Дзюник заявил, что главная причина кроется в желании «уехавших» вернуть потерянные заработки. В частности, он привел в пример Галкина и его феноменальные гонорары.
«В России они гребли гонорары лопатой. Особенно Максим Галкин*. У него такие гонорары были — представить невозможно. За один корпоратив он получал по $120 евро (более 12 млн рублей по текущему курсу). За ведение двух программ на Первом канале получал $50 тысяч (почти 5 млн рублей).
Где он такие деньги сейчас заработает? В Израиле? На Кипре? В Латвии? В США? Кому он там нужен? Кто он такой там? И звать его никак! Выступает для русских, которые там сидят и аплодируют ему. Сейчас он на своем выступлении озвучивает новости из России и оскорбляет людей. Это что, артист называется?», — говорит Дзюник.
Леонид подчеркнул, что все иноагенты стали суперзездами только благодаря россиянам. Но после всех их выходок, наши люди уже не будут прощать и принимать их снова.
«Это здесь их русских человек вознес на пьедестал, благодаря чему они и стали высокооплачиваемыми „звездами“. Поэтому, конечно, они пытаются вернуться в Россию. Но они не могут понять, что россияне поняли, кто они такие. Вы не нужны уже больше здесь! У нас другие приоритеты, для нас важнее другие люди, для тех, кто пришел сейчас с фронта», — заключил Дзюник.
С февраля 2022 года многие деятели культуры «хлопнули дверью» и уехали в поисках лучшей жизни за границу. Там они пытаются выступать перед русскоязычной публикой, но получается это не у всех и, конечно, не в тех объемах, которые были в России.
* признаны Минюстом иностранным агентом в РФ
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