Куйвашев выделил почти миллиард на транспортную реформу в Екатеринбурге

До конца 2024 года Екатеринбург получит 885 миллионов рублей на покупку 50 новых троллейбусов. Соответствующее постановление подписал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
«Мы утвердили порядок предоставления субсидии областного бюджета городу Екатеринбургу для приобретения троллейбусов с автономным ходом и трамвайных вагонов. В областном бюджете предусмотрено 885 миллионов рублей. При этом предельный уровень софинансирования за счёт данных средств устанавливается в размере 50%», — заявил Куйвашев, его цитирует департамент информполитики региона.
Дополнительное финансирование стало возможным благодаря поправкам в бюджет. Еще в июле URA,RU анонсировало, что до конца Екатеринбург должен получить не только деньги на новые троллейбусы, но и 900 миллионов рублей в качестве субсидии на заключение «брутто-контрактов». Оно, вероятнее всего, перенесется на следующий год.
Масштабную транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Главные его заявления — в сбойке URA.RU.
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