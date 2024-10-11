Глава МИД ФРГ обвинила Путина в нежелании брать примера с Украины

Глава МИД ФРГ обвинила Путина в нежелании общаться с Шольцем

11 октября 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Анналена Бербок заявила, что Владимир Путин якобы нарочно отказывается от переговоров с Олафом Шольцем Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила российского президента Владимира Путина в нежелании вести переговоры с Германией, в отличии от Украины. Ее слова передает Reuters. «Он (Путин) отказывается принять мир [с Украиной]. <…> В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии [Олафом Шольцем] по телефону», — сказала министр. Ее слова передает Reuters. В последний раз Шольц говорил с Путиным в 2022 году, передает RT. Немецкие политики в начале 2024 года отмечали, что в настоящее время немецкий канцлер не способен наладить коммуникацию с российским главой. В начале октября Шольц заявлял о намерении позвонить российскому президенту. В Кремле это опровергли, передает 360.Ru. Кроме того, условие для урегулирования конфликта на Украине, в Германии считают несерьезным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила российского президента Владимира Путина в нежелании вести переговоры с Германией, в отличии от Украины. Ее слова передает Reuters. «Он (Путин) отказывается принять мир [с Украиной]. <…> В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии [Олафом Шольцем] по телефону», — сказала министр. Ее слова передает Reuters. В последний раз Шольц говорил с Путиным в 2022 году, передает RT. Немецкие политики в начале 2024 года отмечали, что в настоящее время немецкий канцлер не способен наладить коммуникацию с российским главой. В начале октября Шольц заявлял о намерении позвонить российскому президенту. В Кремле это опровергли, передает 360.Ru. Кроме того, условие для урегулирования конфликта на Украине, в Германии считают несерьезным.