Глава МИД ФРГ обвинила Путина в нежелании брать примера с Украины

Глава МИД ФРГ обвинила Путина в нежелании общаться с Шольцем
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НАТО. stock, stock, Анналена Бербок
Анналена Бербок заявила, что Владимир Путин якобы нарочно отказывается от переговоров с Олафом Шольцем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила российского президента Владимира Путина в нежелании вести переговоры с Германией, в отличии от Украины. Ее слова передает Reuters.

«Он (Путин) отказывается принять мир [с Украиной]. <…> В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии [Олафом Шольцем] по телефону», — сказала министр. Ее слова передает Reuters.

В последний раз Шольц говорил с Путиным в 2022 году, передает RT. Немецкие политики в начале 2024 года отмечали, что в настоящее время немецкий канцлер не способен наладить коммуникацию с российским главой. В начале октября Шольц заявлял о намерении позвонить российскому президенту. В Кремле это опровергли, передает 360.Ru. Кроме того, условие для урегулирования конфликта на Украине, в Германии считают несерьезным.

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила российского президента Владимира Путина в нежелании вести переговоры с Германией, в отличии от Украины. Ее слова передает Reuters. «Он (Путин) отказывается принять мир [с Украиной]. <…> В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии [Олафом Шольцем] по телефону», — сказала министр. Ее слова передает Reuters. В последний раз Шольц говорил с Путиным в 2022 году, передает RT. Немецкие политики в начале 2024 года отмечали, что в настоящее время немецкий канцлер не способен наладить коммуникацию с российским главой. В начале октября Шольц заявлял о намерении позвонить российскому президенту. В Кремле это опровергли, передает 360.Ru. Кроме того, условие для урегулирования конфликта на Украине, в Германии считают несерьезным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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