Авто, из которого расстреляли силовиков в Ингушетии, найдено сгоревшим дотла

Автомобиль, используемый нападавшими, которые обстреляли полицейскую машину в Ингушетии, был найден сожженным в Северной Осетии. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики.
«Машину Lada 2115, на которой передвигались нападавшие, обнаружили сожженной на территории сельского поседения Майское в Северной Осетии. Сами нападавшие скрылись», — заявил собеседник ТАСС.
Инцидент произошел вечером 11 октября в районе круга на въезде в Магас. В результате обстрела погиб полицейский. Также были ранены двое гражданских, которые скончались в больнице.
URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Республике Ингушетия. Ответ ожидается.
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