11 октября 2024

Авто, из которого расстреляли силовиков в Ингушетии, найдено сгоревшим дотла

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль нашли сгоревшим после преступления
Автомобиль нашли сгоревшим после преступления Фото:

Автомобиль, используемый нападавшими, которые обстреляли полицейскую машину в Ингушетии, был найден сожженным в Северной Осетии. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики.

«Машину Lada 2115, на которой передвигались нападавшие, обнаружили сожженной на территории сельского поседения Майское в Северной Осетии. Сами нападавшие скрылись», — заявил собеседник ТАСС.

Инцидент произошел вечером 11 октября в районе круга на въезде в Магас. В результате обстрела погиб полицейский. Также были ранены двое гражданских, которые скончались в больнице.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Республике Ингушетия. Ответ ожидается.

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Автомобиль, используемый нападавшими, которые обстреляли полицейскую машину в Ингушетии, был найден сожженным в Северной Осетии. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики. «Машину Lada 2115, на которой передвигались нападавшие, обнаружили сожженной на территории сельского поседения Майское в Северной Осетии. Сами нападавшие скрылись», — заявил собеседник ТАСС. Инцидент произошел вечером 11 октября в районе круга на въезде в Магас. В результате обстрела погиб полицейский. Также были ранены двое гражданских, которые скончались в больнице. URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД по Республике Ингушетия. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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