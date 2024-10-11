Курганцев зовут упаковывать яйца за 130 тысяч рублей

На птицефабрику требуются сотрудники
Жителей Курганской области приглашают работать упаковщиками яиц на птицефабрике и обещают платить до 130 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Требуются упаковщики яиц из Курганской области для работы на птицефабрике. Вахта, зарплата до 130 тысяч рублей», — указано на сайте «Avito».
Соискателям вакансии обещают бесплатное питание и проживание. Также представители работодателя уточняют, что сотрудники птицефабрики обеспечиваются спецодеждой и медицинской страховкой.
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