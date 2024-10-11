11 октября 2024

Курганцев зовут упаковывать яйца за 130 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На птицефабрику требуются сотрудники
На птицефабрику требуются сотрудники Фото:

Жителей Курганской области приглашают работать упаковщиками яиц на птицефабрике и обещают платить до 130 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Требуются упаковщики яиц из Курганской области для работы на птицефабрике. Вахта, зарплата до 130 тысяч рублей», — указано на сайте «Avito».

Соискателям вакансии обещают бесплатное питание и проживание. Также представители работодателя уточняют, что сотрудники птицефабрики обеспечиваются спецодеждой и медицинской страховкой.

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Жителей Курганской области приглашают работать упаковщиками яиц на птицефабрике и обещают платить до 130 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Требуются упаковщики яиц из Курганской области для работы на птицефабрике. Вахта, зарплата до 130 тысяч рублей», — указано на сайте «Avito». Соискателям вакансии обещают бесплатное питание и проживание. Также представители работодателя уточняют, что сотрудники птицефабрики обеспечиваются спецодеждой и медицинской страховкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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