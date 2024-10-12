ГАИ призвала свердловчан не ездить в Курганскую область из-за гололеда

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На трассе «Иртыш» введены ограничения на все виды транспорта
На трассе «Иртыш» введены ограничения на все виды транспорта Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области призвала водителей не ездить в Курганскую область из-за неблагоприятных погодных условий. На региональных трассах уже были введены ограничения.

«Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов ограничить поездки в Курганскую область в связи с неблагоприятными погодными условиями… В указанном регионе введены временные ограничения движения для всех видов транспортных средств», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ограничения для пассажирского транспорта, такси, грузовиков и других машин ввели утром 12 октября на трассе «Иртыш» от границы с Челябинской областью до границы с Казахстаном. Они будут действовать до улучшения ситуации на дороге. Также из-за погоды было ограничено движение на трассе Курган — Челябинск.

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Госавтоинспекция Свердловской области призвала водителей не ездить в Курганскую область из-за неблагоприятных погодных условий. На региональных трассах уже были введены ограничения. «Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов ограничить поездки в Курганскую область в связи с неблагоприятными погодными условиями… В указанном регионе введены временные ограничения движения для всех видов транспортных средств», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничения для пассажирского транспорта, такси, грузовиков и других машин ввели утром 12 октября на трассе «Иртыш» от границы с Челябинской областью до границы с Казахстаном. Они будут действовать до улучшения ситуации на дороге. Также из-за погоды было ограничено движение на трассе Курган — Челябинск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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