ГАИ призвала свердловчан не ездить в Курганскую область из-за гололеда

Госавтоинспекция Свердловской области призвала водителей не ездить в Курганскую область из-за неблагоприятных погодных условий. На региональных трассах уже были введены ограничения.
«Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов ограничить поездки в Курганскую область в связи с неблагоприятными погодными условиями… В указанном регионе введены временные ограничения движения для всех видов транспортных средств», — говорится в telegram-канале ведомства.
Ограничения для пассажирского транспорта, такси, грузовиков и других машин ввели утром 12 октября на трассе «Иртыш» от границы с Челябинской областью до границы с Казахстаном. Они будут действовать до улучшения ситуации на дороге. Также из-за погоды было ограничено движение на трассе Курган — Челябинск.
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