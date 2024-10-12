«В тяжелом состоянии»: кто был в Porsche, разбившемся в центре Екатеринбурга. Фото

Друзья авторитета Дискова попали в аварию в Екатеринбурге

13 октября 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Авария произошла ночью 13 октября на улице Малышева Фото: Владислав Панченко © URA.RU Криминального авторитета Александра Дискова (Фартовый) не было за рулем Porsche в момент жесткой ночной аварии в центре Екатеринбурга с тремя пострадавшими.Дорогой иномаркой мог управлять его друг, а пассажир сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении Фартового. «Александр сейчас находится за городом. Кто был за рулем, пока непонятно. Пострадавший пассажир Porsche не может ничего объяснить, он сейчас в больнице без сознания, в тяжелом состоянии. У него сломан позвоночник», — сказал собеседник агентства. Новость по теме Авторитет на Porsche сбежал после жесткого ДТП в центре Екатеринбурга. Фото Porsche, возможно, даже уже не принадлежит Фартовому. «Вероятно, этой ночью ее (машину — прим. ред.) могли перегонять», — заключил источник. Также в больнице находятся пассажир и водитель Hyundai. По данным ГАИ, именно он не уступил дорогу при перестроении в левый ряд и спровоцировал ДТП. Сбежавшего водителя Porsche сейчас ищут силовики. В криминальных кругах Екатеринбурга Фартового называют соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и завладел парковочным бизнесом. Александр свою связь с криминалом отрицает. Известно, что он был участником СВО и неоднократно помогал пострадавшим от бедствий в РФ, отправляя гуманитарную помощь. Сейчас в Ленинском райсуде идет разбирательство по его уголовному делу. Под суд он попал после драки со стрельбой у клуба на улице Радищева. Она произошла осенью прошлого года. Вторая машина отлетела в дерево Фото: Владислав Панченко © URA.RU На месте ЧП были спецслужбы и активисты Фото: Владислав Панченко © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Криминального авторитета Александра Дискова (Фартовый) не было за рулем Porsche в момент жесткой ночной аварии в центре Екатеринбурга с тремя пострадавшими.Дорогой иномаркой мог управлять его друг, а пассажир сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении Фартового. «Александр сейчас находится за городом. Кто был за рулем, пока непонятно. Пострадавший пассажир Porsche не может ничего объяснить, он сейчас в больнице без сознания, в тяжелом состоянии. У него сломан позвоночник», — сказал собеседник агентства. Porsche, возможно, даже уже не принадлежит Фартовому. «Вероятно, этой ночью ее (машину — прим. ред.) могли перегонять», — заключил источник. Также в больнице находятся пассажир и водитель Hyundai. По данным ГАИ, именно он не уступил дорогу при перестроении в левый ряд и спровоцировал ДТП. Сбежавшего водителя Porsche сейчас ищут силовики. В криминальных кругах Екатеринбурга Фартового называют соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и завладел парковочным бизнесом. Александр свою связь с криминалом отрицает. Известно, что он был участником СВО и неоднократно помогал пострадавшим от бедствий в РФ, отправляя гуманитарную помощь. Сейчас в Ленинском райсуде идет разбирательство по его уголовному делу. Под суд он попал после драки со стрельбой у клуба на улице Радищева. Она произошла осенью прошлого года.