12 октября 2024

«В тяжелом состоянии»: кто был в Porsche, разбившемся в центре Екатеринбурга. Фото

Друзья авторитета Дискова попали в аварию в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла ночью 13 октября на улице Малышева
Авария произошла ночью 13 октября на улице Малышева Фото:

Криминального авторитета Александра Дискова (Фартовый) не было за рулем Porsche в момент жесткой ночной аварии в центре Екатеринбурга с тремя пострадавшими.Дорогой иномаркой мог управлять его друг, а пассажир сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении Фартового.

«Александр сейчас находится за городом. Кто был за рулем, пока непонятно. Пострадавший пассажир Porsche не может ничего объяснить, он сейчас в больнице без сознания, в тяжелом состоянии. У него сломан позвоночник», — сказал собеседник агентства.

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Porsche, возможно, даже уже не принадлежит Фартовому. «Вероятно, этой ночью ее (машину — прим. ред.) могли перегонять», — заключил источник.

Также в больнице находятся пассажир и водитель Hyundai. По данным ГАИ, именно он не уступил дорогу при перестроении в левый ряд и спровоцировал ДТП. Сбежавшего водителя Porsche сейчас ищут силовики.

В криминальных кругах Екатеринбурга Фартового называют соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и завладел парковочным бизнесом. Александр свою связь с криминалом отрицает. Известно, что он был участником СВО и неоднократно помогал пострадавшим от бедствий в РФ, отправляя гуманитарную помощь.

Сейчас в Ленинском райсуде идет разбирательство по его уголовному делу. Под суд он попал после драки со стрельбой у клуба на улице Радищева. Она произошла осенью прошлого года.

Вторая машина отлетела в дерево
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Криминального авторитета Александра Дискова (Фартовый) не было за рулем Porsche в момент жесткой ночной аварии в центре Екатеринбурга с тремя пострадавшими.Дорогой иномаркой мог управлять его друг, а пассажир сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении Фартового. «Александр сейчас находится за городом. Кто был за рулем, пока непонятно. Пострадавший пассажир Porsche не может ничего объяснить, он сейчас в больнице без сознания, в тяжелом состоянии. У него сломан позвоночник», — сказал собеседник агентства. Porsche, возможно, даже уже не принадлежит Фартовому. «Вероятно, этой ночью ее (машину — прим. ред.) могли перегонять», — заключил источник. Также в больнице находятся пассажир и водитель Hyundai. По данным ГАИ, именно он не уступил дорогу при перестроении в левый ряд и спровоцировал ДТП. Сбежавшего водителя Porsche сейчас ищут силовики. В криминальных кругах Екатеринбурга Фартового называют соратником ныне покойного авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и завладел парковочным бизнесом. Александр свою связь с криминалом отрицает. Известно, что он был участником СВО и неоднократно помогал пострадавшим от бедствий в РФ, отправляя гуманитарную помощь. Сейчас в Ленинском райсуде идет разбирательство по его уголовному делу. Под суд он попал после драки со стрельбой у клуба на улице Радищева. Она произошла осенью прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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