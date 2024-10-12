Водитель Hyundai, спровоцировавший ночью 13 октября жесткую аварию с Porsche в центре Екатеринбурга, незаконно находится на территории РФ. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Выяснилось, что мужчина родом из Узбекистана. В столице Урала работает таксистом. В салоне он вез свою землячку. По предварительным данным, она работает поваром и тоже находится в России незаконно. Вероятно, скоро будет решен вопрос о депортации. Но страшно то, что из-за действий этого водителя несколько человек попали в больницу», — сказал собеседник агентства. Комментарий от пресс-службы городской ГАИ ожидается.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Малышева. Таксист, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу Porsche. В больницу с травмами увезли водителя и пассажира Hyundai и пассажира второй иномарки. У последнего сломан позвоночник. По некоторым данным, за рулем Porsche мог находиться криминальный авторитет Александр Дисков (Фартовый). Но источник URA.RU, близкий к бизнесмену, эти сведения опроверг.
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Водитель Hyundai, спровоцировавший ночью 13 октября жесткую аварию с Porsche в центре Екатеринбурга, незаконно находится на территории РФ. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Выяснилось, что мужчина родом из Узбекистана. В столице Урала работает таксистом. В салоне он вез свою землячку. По предварительным данным, она работает поваром и тоже находится в России незаконно. Вероятно, скоро будет решен вопрос о депортации. Но страшно то, что из-за действий этого водителя несколько человек попали в больницу», — сказал собеседник агентства. Комментарий от пресс-службы городской ГАИ ожидается. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Малышева. Таксист, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу Porsche. В больницу с травмами увезли водителя и пассажира Hyundai и пассажира второй иномарки. У последнего сломан позвоночник. По некоторым данным, за рулем Porsche мог находиться криминальный авторитет Александр Дисков (Фартовый). Но источник URA.RU, близкий к бизнесмену, эти сведения опроверг.