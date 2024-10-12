Стало известно, кто устроил жесткую аварию с Porsche в центре Екатеринбурга. Фото

Таксист-мигрант устроил аварию с пострадавшими в центре Екатеринбурга

13 октября 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Авария произошла ночью 13 октября на улице Малышева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель Hyundai, спровоцировавший ночью 13 октября жесткую аварию с Porsche в центре Екатеринбурга, незаконно находится на территории РФ. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Выяснилось, что мужчина родом из Узбекистана. В столице Урала работает таксистом. В салоне он вез свою землячку. По предварительным данным, она работает поваром и тоже находится в России незаконно. Вероятно, скоро будет решен вопрос о депортации. Но страшно то, что из-за действий этого водителя несколько человек попали в больницу», — сказал собеседник агентства. Комментарий от пресс-службы городской ГАИ ожидается. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Малышева. Таксист, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу Porsche. В больницу с травмами увезли водителя и пассажира Hyundai и пассажира второй иномарки. У последнего сломан позвоночник. По некоторым данным, за рулем Porsche мог находиться криминальный авторитет Александр Дисков (Фартовый). Но источник URA.RU, близкий к бизнесмену, эти сведения опроверг. Водитель Porsche ушел с места ДТП Фото: Владислав Панченко © URA.RU В больницу увезли троих пострадавших Фото: Владислав Панченко © URA.RU «Хендай» от удара откинуло в дерево Фото: Владислав Панченко © URA.RU На месте ЧП были общественники, медики и силовики Фото: Владислав Панченко © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель Hyundai, спровоцировавший ночью 13 октября жесткую аварию с Porsche в центре Екатеринбурга, незаконно находится на территории РФ. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Выяснилось, что мужчина родом из Узбекистана. В столице Урала работает таксистом. В салоне он вез свою землячку. По предварительным данным, она работает поваром и тоже находится в России незаконно. Вероятно, скоро будет решен вопрос о депортации. Но страшно то, что из-за действий этого водителя несколько человек попали в больницу», — сказал собеседник агентства. Комментарий от пресс-службы городской ГАИ ожидается. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Малышева. Таксист, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу Porsche. В больницу с травмами увезли водителя и пассажира Hyundai и пассажира второй иномарки. У последнего сломан позвоночник. По некоторым данным, за рулем Porsche мог находиться криминальный авторитет Александр Дисков (Фартовый). Но источник URA.RU, близкий к бизнесмену, эти сведения опроверг.