12 октября 2024

Стало известно, кто устроил жесткую аварию с Porsche в центре Екатеринбурга. Фото

Таксист-мигрант устроил аварию с пострадавшими в центре Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Авария произошла ночью 13 октября на улице Малышева Фото:

Водитель Hyundai, спровоцировавший ночью 13 октября жесткую аварию с Porsche в центре Екатеринбурга, незаконно находится на территории РФ. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Выяснилось, что мужчина родом из Узбекистана. В столице Урала работает таксистом. В салоне он вез свою землячку. По предварительным данным, она работает поваром и тоже находится в России незаконно. Вероятно, скоро будет решен вопрос о депортации. Но страшно то, что из-за действий этого водителя несколько человек попали в больницу», — сказал собеседник агентства. Комментарий от пресс-службы городской ГАИ ожидается.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Малышева. Таксист, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу Porsche. В больницу с травмами увезли водителя и пассажира Hyundai и пассажира второй иномарки. У последнего сломан позвоночник. По некоторым данным, за рулем Porsche мог находиться криминальный авторитет Александр Дисков (Фартовый). Но источник URA.RU, близкий к бизнесмену, эти сведения опроверг.

Водитель Porsche ушел с места ДТП
Водитель Porsche ушел с места ДТП
Фото:
В больницу увезли троих пострадавших
В больницу увезли троих пострадавших
Фото:
«Хендай» от удара откинуло в дерево
«Хендай» от удара откинуло в дерево
Фото:
На месте ЧП были общественники, медики и силовики
На месте ЧП были общественники, медики и силовики
Фото:

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Водитель Hyundai, спровоцировавший ночью 13 октября жесткую аварию с Porsche в центре Екатеринбурга, незаконно находится на территории РФ. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Выяснилось, что мужчина родом из Узбекистана. В столице Урала работает таксистом. В салоне он вез свою землячку. По предварительным данным, она работает поваром и тоже находится в России незаконно. Вероятно, скоро будет решен вопрос о депортации. Но страшно то, что из-за действий этого водителя несколько человек попали в больницу», — сказал собеседник агентства. Комментарий от пресс-службы городской ГАИ ожидается. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Малышева. Таксист, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу Porsche. В больницу с травмами увезли водителя и пассажира Hyundai и пассажира второй иномарки. У последнего сломан позвоночник. По некоторым данным, за рулем Porsche мог находиться криминальный авторитет Александр Дисков (Фартовый). Но источник URA.RU, близкий к бизнесмену, эти сведения опроверг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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