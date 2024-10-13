Власти города ХМАО сделали заявление после пожара, где погибло два человека

В Нефтеюганске (ХМАО) жильцы сгоревшего дома в 11А микрорайоне после окончания следственных действий смогут забрать свои вещи. Как сообщили глава города Юрий Чекунов, в кратчайшие сроки пострадавшие будут расселены в жилье из маневренного фонда.
«Продолжаем работу с пострадавшими при пожаре в 11А микрорайоне. В ближайшие дни на месте будут вестись следственные мероприятия, после окончания которых жильцы смогут забрать свои вещи. Уже сегодня специалисты принимают заявления пострадавших на предоставление маневренного фонда жилья, куда семьи будут расселены в кратчайшие сроки», — сообщил Чекунов в соцсети vk.com.
В настоящее время сотрудники полиции патрулируют территорию дома и следят за сохранностью имущества. Администрация обещает пострадавшим предоставить транспорт для перевозки вещей. Также все выдаются продуктовые наборы и предметы перовой необходимости.
Пожар в Нефтеюганске произошел в ночь на 12 октября. В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух человек. После произошедшего окружной СК РФ возбудил уголовное дело.
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