11 октября 2024

На пожаре в ХМАО обнаружены тела двоих человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Загорелась квартира на втором этаже и кровля жилого дома в Нефтеюганске
Загорелась квартира на втором этаже и кровля жилого дома в Нефтеюганске Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружены тела мужчины и женщины. О трагедии сообщили в telegram-канале МЧС России.

«В Нефтеюганске загорелась квартира на втором этаже и кровля на 720 квадратах. При тушении обнаружены тела мужчины и женщины», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время спасатели локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Уточняется, что самостоятельно из здания эвакуировались 60 жильцов, среди них 10 детей. Для них подготовлен пункт временного размещения. На месте работают 25 специалистов и восемь единиц техники.

Сообщение о пожаре в микрорайоне 11а появилось в telegram-канале «Это Юганк, детка!». Очевидцы поделились кадрами с места ЧП, на которых спасатели уже боролись с огнем.

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В Нефтеюганске (ХМАО) во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружены тела мужчины и женщины. О трагедии сообщили в telegram-канале МЧС России. «В Нефтеюганске загорелась квартира на втором этаже и кровля на 720 квадратах. При тушении обнаружены тела мужчины и женщины», — говорится в сообщении ведомства. В настоящее время спасатели локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Уточняется, что самостоятельно из здания эвакуировались 60 жильцов, среди них 10 детей. Для них подготовлен пункт временного размещения. На месте работают 25 специалистов и восемь единиц техники. Сообщение о пожаре в микрорайоне 11а появилось в telegram-канале «Это Юганк, детка!». Очевидцы поделились кадрами с места ЧП, на которых спасатели уже боролись с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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