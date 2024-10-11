В Нефтеюганске (ХМАО) во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружены тела мужчины и женщины. О трагедии сообщили в telegram-канале МЧС России.
«В Нефтеюганске загорелась квартира на втором этаже и кровля на 720 квадратах. При тушении обнаружены тела мужчины и женщины», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время спасатели локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. Уточняется, что самостоятельно из здания эвакуировались 60 жильцов, среди них 10 детей. Для них подготовлен пункт временного размещения. На месте работают 25 специалистов и восемь единиц техники.
Сообщение о пожаре в микрорайоне 11а появилось в telegram-канале «Это Юганк, детка!». Очевидцы поделились кадрами с места ЧП, на которых спасатели уже боролись с огнем.
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