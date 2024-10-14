В Кургане движение по мосту в Энергетиках оказалось затруднено из-за ДТП. Видео с места происшествия размещено в соцсети «ВКонтакте»
«ДТП на мосту в Энергетиках. Перекрыты две полосы. Не доехали. И пробка, наверное, до КЗКТ», — сообщает автор видео. На кадрах видно, как на мосту стоят три легковых автомобиля, у одного из которых поврежден капот. Впереди ближе к обочине стоит КамАЗ. О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия уточняются в ГИБДД.
В Кургане это уже второе ДТП за день в районе мостов. Ранее URA.RU сообщало об аварии на Чеховском мосту. Микроавтобус налетел на отбойник и повис.
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