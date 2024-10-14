В Кургане из-за ДТП на мосту образовалась пробка. Видео

В Кургане произошло ДТП на мосту в Энергетиках
© Служба новостей «URA.RU»
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На мосту в Энергетиках произошло ДТП
На мосту в Энергетиках произошло ДТП Фото:

В Кургане движение по мосту в Энергетиках оказалось затруднено из-за ДТП. Видео с места происшествия размещено в соцсети «ВКонтакте»

«ДТП на мосту в Энергетиках. Перекрыты две полосы. Не доехали. И пробка, наверное, до КЗКТ», — сообщает автор видео. На кадрах видно, как на мосту стоят три легковых автомобиля, у одного из которых поврежден капот. Впереди ближе к обочине стоит КамАЗ. О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия уточняются в ГИБДД.

В Кургане это уже второе ДТП за день в районе мостов. Ранее URA.RU сообщало об аварии на Чеховском мосту. Микроавтобус налетел на отбойник и повис.

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В Кургане движение по мосту в Энергетиках оказалось затруднено из-за ДТП. Видео с места происшествия размещено в соцсети «ВКонтакте» «ДТП на мосту в Энергетиках. Перекрыты две полосы. Не доехали. И пробка, наверное, до КЗКТ», — сообщает автор видео. На кадрах видно, как на мосту стоят три легковых автомобиля, у одного из которых поврежден капот. Впереди ближе к обочине стоит КамАЗ. О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия уточняются в ГИБДД. В Кургане это уже второе ДТП за день в районе мостов. Ранее URA.RU сообщало об аварии на Чеховском мосту. Микроавтобус налетел на отбойник и повис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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