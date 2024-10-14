Появилось видео с места убийства темнокожего аспиранта УрФУ

15 октября 2024 в 09:27 Размер текста - 17 +

Франсуа Нджелассили был убит летом 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ В распоряжении URA.RU появилось видео драки аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили и екатеринбуржца Данила Фомина. Потасовка, после которой умер темнокожий студент, произошла утром 18 августа 2023 года возле Burger King на улице Малышева. На кадрах видно, как друг Фомина Николай Лебедкин выходит с Франсуа из заведения, чтобы разобраться. Как говорила URA.RU адвокат Фомина (он получил восемь лет по обвинению в убийстве габонца) Светлана Шин, Лебедкин решил вступиться за их подругу Маргариту Поздину, которой Франсуа якобы оказал знаки внимания в Burger King. Увидев, что Лебедкина избивают, Фомин пошел разнимать драку. После этого у входа в кафе появились охранники. Они стояли и курили, не вмешиваясь в потасовку. Вызвали ли они силовиков, неизвестно. В суде их не допрашивали. Затем раненого Франсуа посадили на стул. Прохожие стали оказывать ему первую медицинскую помощь. По словам Светланы Шин, если бы они этого не сделали, то Нджелассили можно было бы спасти. Их действия лишь навредили Франсуа. Об этом в суде заявляла фельдшер-свидетель, прибывшая в тот день на вызов. Новость по теме «Его можно было спасти»: новые подробности по делу об убийстве темнокожего аспиранта УрФУ К прохожим и аспиранту несколько раз подходили инспекторы ГАИ. После инцидента они были уволены из правоохранительных органов и стали фигурантами уголовного дела. Оказалось, что они наблюдали за дракой в служебной машине, но не предотвратили ее. Фомин, по словам Светланы Шин, действовал в рамках самообороны. А вот Франсуа в тот день был агрессивен и искал повод для драки, сказала она со ссылкой на его друга, давшего показания в суде. Нож у Фомина был с собой, потому что до этого он был на пикнике с друзьями. Сейчас Светлана Шин хочет добиться оправдательного приговора для своего клиента. Скоро в Свердловском облсуде рассмотрят апелляцию. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В распоряжении URA.RU появилось видео драки аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили и екатеринбуржца Данила Фомина. Потасовка, после которой умер темнокожий студент, произошла утром 18 августа 2023 года возле Burger King на улице Малышева. На кадрах видно, как друг Фомина Николай Лебедкин выходит с Франсуа из заведения, чтобы разобраться. Как говорила URA.RU адвокат Фомина (он получил восемь лет по обвинению в убийстве габонца) Светлана Шин, Лебедкин решил вступиться за их подругу Маргариту Поздину, которой Франсуа якобы оказал знаки внимания в Burger King. Увидев, что Лебедкина избивают, Фомин пошел разнимать драку. После этого у входа в кафе появились охранники. Они стояли и курили, не вмешиваясь в потасовку. Вызвали ли они силовиков, неизвестно. В суде их не допрашивали. Затем раненого Франсуа посадили на стул. Прохожие стали оказывать ему первую медицинскую помощь. По словам Светланы Шин, если бы они этого не сделали, то Нджелассили можно было бы спасти. Их действия лишь навредили Франсуа. Об этом в суде заявляла фельдшер-свидетель, прибывшая в тот день на вызов. К прохожим и аспиранту несколько раз подходили инспекторы ГАИ. После инцидента они были уволены из правоохранительных органов и стали фигурантами уголовного дела. Оказалось, что они наблюдали за дракой в служебной машине, но не предотвратили ее. Фомин, по словам Светланы Шин, действовал в рамках самообороны. А вот Франсуа в тот день был агрессивен и искал повод для драки, сказала она со ссылкой на его друга, давшего показания в суде. Нож у Фомина был с собой, потому что до этого он был на пикнике с друзьями. Сейчас Светлана Шин хочет добиться оправдательного приговора для своего клиента. Скоро в Свердловском облсуде рассмотрят апелляцию. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.